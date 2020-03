«Solo vamos a permitir el ingreso de argentinos que residan en el país»

Compartir

Matías Berta, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Formosa, habló con el Grupo de Medios TVO, respecto al cierre de fronteras dispuesto por el gobierno nacional como medida para minimizar la circulación de coronavirus. En lo referido a nuestra provincia que limita con la República del Paraguay (país que adoptó la misma postura en cuanto a sus pasos) recordó que no se puede ingresar a la Argentina en calidad de turista ya que «sólo vamos a permitir el ingreso de argentinos que residan en el país».

«Estamos trabajando en el cierre de fronteras, adoptando las nuevas medidas para la seguridad de todos», comenzó explicando.

«Para Migraciones Argentina no hay inconveniente en que una persona salga, el problema está en lo que ingresa, por lo tanto, solamente vamos a permitir el ingreso de argentinos radicados en el país», aseveró.

Consultado por el paso Formosa- Alberdi expuso que «es la misma situación en todo el país, esa es la directiva que tenemos a nivel nacional. El tema es que desde Alberdi las personas ingresan a trabajar y en su mayoría son argentinas o radicadas, que por una situación ‘x’ se fueron a vivir al Paraguay».

A continuación, detalló que el paso más importante en cuanto a cantidad de personas es Loyola. «El movimiento normal del Puente de San Ignacio de Loyola es de argentinos que de acuerdo a la situación económica van a Asunción de compras o paseo, o lo mismo las personas que ingresan desde Paraguay», dijo Berta.

También al ser interrogado por alguna «sugerencia» para empresas de colectivo explicó: «todavía no tenemos novedades, pero ellos pueden traer argentinos que estén en el exterior. No nos olvidemos que Migraciones de Paraguay también tomará la misma medida, por lo tanto, los argentinos que quieran salir del país se van a encontrar con que el país vecino no les va a permitir el ingreso».

Seguidamente, el funcionario habló de los pasos fronterizos con Paraguay. «Nosotros tenemos el Paso fronterizo Lamadrid, Isleta, Remanso, General Belgrano, San Ignacio de Loyola, Formosa- Alberdi y Colonia Cano con Pilar».

Al ser consultado sobre el control en El Mangal, Berta informó que «Migraciones interviene en los pasos habilitados para el paso internacional, en este sentido sólo permite el ingreso al país de los argentinos y los radicados en Argentina, sobre los pasos que no están habilitados ya no le corresponde a Migraciones actuar».

Por otro lado, detalló que se tomaron todas las precauciones para el personal. «En principio tenemos todas las oficinas vidriadas, trabajan con guantes, cuentan con alcohol en gel, tienen periodicidad para el lavado de mano, se toman ciertos recaudos, sobre todo cuando se sabe que viene una persona con pasaporte».

Por último, al referirse hasta que fecha está previsto el cierre indicó que en principio por el lapso de 15 días, pero «se trabaja en el día a día y veremos qué pasa más adelante».

«Una medida

necesaria

e inevitable»

Por otro lado, quien opinó de la medida adoptada a nivel nacional fue el intendente de Clorinda, Manuel Celauro que manifestó que las medidas implementadas por el Gobierno Provincial son preventivas ya que no existe circulación viral del COVID-19 en la Provincia, pero si en zonas limítrofes como Resistencia – Chacho y Asunción – Paraguay.

Distinta fue su opinión hacia la decisión del gobierno nacional de cerrar las fronteras. «El cierre de frontera es una medida extrema que nos va afectar duramente a los clorindenses, pero ante la gravedad de la situación y la rápida expansión de la pandemia era una medida necesaria e inevitable».

«Una de las cuestiones fundamentales para nosotros era el cierre del aeropuerto de Paraguay, los casos que se dieron en chaco son de gente que retornaron de Europa vía asunción y tuvieron su paso por Clorinda, lo mismo sucedió con la profesional de salud que entro con síntomas asociados al COVID-19 y ahora está internada en el Alta Complejidad».

«La Municipalidad va a garantizar los servicios públicos a los vecinos de Clorinda, seguiremos trabajando normalmente, pero vamos a evitar los eventos que aglutinen gran cantidad de personas», señaló el Jefe Comunal de la Segunda Ciudad.