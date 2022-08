Cinthia Fernández retomó sus vacaciones luego de la mejoría de su hija Francesca

Compartir

Luego de haber estado internada por un cuadro de deshidratación al llegar a Punta Cana, Francesca, la hija menor de Cinthia Fernández, disfruta al fin de las vacaciones que su mamá le regaló de sorpresa a ella y a sus hermanas mayores, las mellizas Charis y Bella.

Ya mucho más relajada porque su hija está mejor, la panelista de Momento D compartió a través de sus redes sociales varias imágenes de las tres pequeñas nadando en la pileta, comiendo, jugando en el pelotero y paseando. “Miren quien se metió en la pile y está feliz y yo festejando”, anunció la bailarina y se la ve a su hija divertirse.

En otra historia contó que por primera vez el jueves cenaron todas juntas fuera de la habitación, ya que hasta los días anteriores, ella se turnaba con su mamá que la acompañó en el viaje, para cuidar a Francesca dentro del cuarto y cuidar y pasear con Charis y Bella.

“Franchu está media lenteja”, dijo en otro posteo en el que mostraba uno de los sectores de juegos del hotel temático donde se están alojando y se la ve a la pequeña caminar y mirar todo con asombro. Además de disfrutar del pelotero y los toboganes, las chicas desayunaron en la playa. Una de las cosas más divertidas: las hermanas se sacaron fotos con Bob Esponja y con Marshal y Chase, de los PAW Patrol.

El martes, aunque tiene que seguir cuidándose con los remedios y con las comidas, Fran fue dada de alta y sorprendió a sus hermanas en la habitación, que al verla dejaron todo lo que estaba haciendo y se pusieron a llorar al fundirse en un abrazo con ella.

La hija de Matías Defederico comenzó a sentirse mal el domingo en el avión que las trasladaba desde Buenos Aires a Punta Cana. En el programa de Fabián Doman, Cinthia explicó: “Les había hecho una sorpresa a las nenas y me salió todo para atrás. Nos subimos al avión. Antes de subir comimos en esa porquería de lugar porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí. El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis. Nos bajamos para hacer la escala y ahí vomitó cuatro veces, pobrecita”.

“En el siguiente vuelo siguió vomitando y llegó acá. Nos trasladaron al hotel y en la camioneta se vomitó entera. Le daba dos gotas de agua y me vomitaba entero y ya no sabíamos qué hacer”, continuó angustiada. Al llegar a la habitación le dio un baño a ver si le bajaba la fiebre, pero como eso no ocurría, decidió llevarla a un centro médico para que la vieran. Allí le diagnosticaron una gastritis aguda y de inmediato le pusieron suero.

Mientras su hija estaba internada, la bailarina posteó: “Inadmisible. Bronca, enojo, dolor”. Luego de que se generara preocupación entre sus seguidores, Pampito su compañero en el ciclo de El Trece, explicó: “Ella veía que su hija no mejoraba, ¿sabés por qué? porque las enfermeras se olvidaron de darle el remedio a la nena”.

“Como ella venía que no mejoraba, cuando ve a la médica ésta la revisa y le dice ‘no sé cómo decírtelo pero se olvidaron de darle el medicamento’. Con el remedio, pasó mejor la noche”, cerró el periodista al respecto y dijo que Fran ya está mejor.

El padre de las nenas por su parte no viajará, pero según contó Nancy Duré en Intrusos, a raíz de esta situación el ex futbolista y Fernández están manteniendo un diálogo constante y en buenos términos.

