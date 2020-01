Colonia de Vacaciones Municipal: contagiante alegría y diversión de centenares de niñas y niños

Compartir

Con la desbordante algarabía y entusiasmo de centenares de colonos provenientes de diferentes barrios de la ciudad, concluyó en la jornada del viernes el tercer módulo de la convocante actividad recreativa y deportiva organizada por la Dirección de Deportes municipal que se desarrolla en las cómodas instalaciones de la Federación Médica.

El tercer módulo de la colonia, que comenzó el martes 21, contó con la participación de más de 500 niños y niñas provenientes de los barrios El Porvenir, República Argentina, Juan Domingo Perón, Municipal, Antenor Gauna y El Palomar.

Acerca del significativo éxito de la colonia, Alejandro Villalba, director de Deportes municipal, indicó “el intendente Jorge Jofré nos dio instrucciones expresas de lo que pretendía con esta colonia: que los niños y las niñas jueguen, se diviertan y pasen lindos momentos y basta mirar alrededor o hablar con los padres para ver que hemos logrado ese objetivo”.

“Aquí vienen hijos y familiares de empleados municipales, junto a chicos de todos los barrios, y participan de las diferentes disciplinas deportivas para luego ingresar a la pileta donde realizan diversos juegos recreativos junto a los profesores. Finalmente, los colonos comparten un refrigerio junto a sus familiares antes de retornar a sus hogares”.

“Cada vez son más los chicos que asisten y eso es una fiel demostración del éxito de la Colonia de Vacaciones Municipal, totalmente gratuita, donde niñas y niños encuentran un lugar de diversión, disfrute y sano esparcimiento, dotado con todos los elementos para preservar la salud y la integridad física de cada uno de ellos” subrayó Villalba.

Desde el área de deportes informaron que los próximos beneficiarios serán los chicos residentes en los barrios: Simón Bolívar, 8 de Octubre Bis, Urbanización Maradona, Eva Perón, 20 de Julio, 8 de Marzo, Las Orquídeas y Stella Maris.

Madres felices

Fiel acompañante de sus hijos, la señora Ercilia Leiva, del barrio Antenor Gauna, comentó “traigo a mis dos nenes porque les encanta esta colonia. Al principio tenía un poco de miedo, por la pileta, porque hay muchos chicos, pero el primer día me di cuenta que esto está todo muy bien organizado y los chicos súper cuidados. Además, me gusta mucho que después de la pileta todos los chicos comparten un refrigerio y cuando volvemos a casa mis hijos, muy felices, me comentan que hicieron nuevos amiguitos y eso me encanta”.

Por su parte, la señora Silvia Vázquez, del barrio El Porvenir, destacó “es muy linda la colonia y solo tengo palabras de agradecimiento para el intendente Jofré por hacer posible esto. Yo soy mamá y traigo a mis hijos y a un contingente de nenas y nenes de la zona donde vivo porque soy dirigente de futbol infantil y las actividades recreativas y deportivas que se realizan acá están muy buenas y voy a incorporarlas a la rutina que desarrollamos en nuestro equipo de barrio”.