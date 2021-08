Comenzó a regir la suba del boleto de transporte urbano y los usuarios manifestaron su descontento

Compartir

Ayer comenzó a regir el aumento de boleto del transporte urbano de pasajeros, el cual fue aprobado el mes pasado y pasó a costar de $25 a $40, lo que significa una suba de $15.

El Grupo de Medios TVO, salió a la calle y habló con los usuarios del transporte, quienes se mostraron molestos ya que van a pagar más por un servicio al cual calificaron como “pésimo”.

“Creo que lo puedo pagar todavía, $40 comparado con lo que sale un remis es barato; lo que si estaría bueno que mejoren el servicio”, dijo un hombre.

Asimismo, otro agregó: “estoy sorprendido porque no sabía que iba a subir el boleto, me estoy enterando ahora. Realmente pienso que es mucho pagar de un momento a otro $15. Yo todos los días debo viajar cuatro veces, dos a la mañana y dos a la tarde, es decir, que de ahora en adelante pagaré $60 más, es mucha plata, y si a eso le multiplico por los cinco días de la semana, cuando llegue el mes tendré todo un presupuesto solo en pasaje”.

“Lo peor de todo es que el servicio no mejora, entonces siempre tenemos algún tipo de problemas. Ojalá que con esto mejore la frecuencia por lo menos, lo dudo, pero tengo la esperanza”, aseveró.

De la misma forma, una mujer que aguardaba en una parada del centro aseveró: “me estoy enterando ahora que aumentó el pasaje. El servicio que presta la empresa es muy malo. Los fines de semana cuando salgo a las 8 horas de mi trabajo llego a mi domicilio a las 10 u 11 horas, porque no hay colectivos, no viene nunca la unidad”.

“El servicio es malísimo, quienes trabajamos y tenemos horarios de entrada y salida la pasamos mal, hay que esperar mucho y para completar a veces viene lleno el colectivo y no nos alza”, añadió la misma y confesó que “todavía no hice números de cuánto voy a pagar por el aumento, pero si lo lamento y es una vergüenza, si brindaran un mejor servicio estaría justificada la suba, pero no es así”.

“Si recorren las paradas se van a dar cuenta que todas están llenas, y eso es porque la frecuencia de los colectivos no funciona como corresponde. Los concejales antes de aprobar la suba tendrían que haber exigido a Crucero del Sur que mejore su servicio”, expresó una joven.

“Que mejoren el servicio, si lo hacen los vecinos no tendremos objeción para pagar lo que corresponde, pero como actualmente está funcionando es una burla, se ríen de los formoseños”, cerró otra usuaria.

