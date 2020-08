Con asistencia virtual o telefónica, 10 provincias brindan contención psicológica en la pandemia

Compartir

Organismos estatales y privados de las provincias de Jujuy, Chubut, Córdoba, Mendoza, San Luis, La Rioja, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y La Pampa crearon en los últimos cinco meses dispositivos de atención psicológica y de acompañamiento emocional en formatos virtual y telefónico para contener emocionalmente a la población durante la pandemia de coronavirus.

Es el caso de Chubut, donde el ministro de Salud, Fabián Puratich, explicó en diálogo con Télam que “en el área de salud mental trabajamos mucho en los adultos mayores y los niños. Sobre todo con quienes tienen trastornos del espectro autista” y se habilitó una línea telefónica.

Mientras, los grupos de la tercera edad no realizan sus encuentros habituales: “Yo iba a zumba, pero ahora no puedo, y el contacto resulta necesario”, dijo Celia (72) a Télam, aunque se consoló porque “habilitaron las caminatas”. Al respecto, el presidente de la Asociación de Psiquiatras del Chubut, Ulises Loskin, explicó que “los humanos somos seres gregarios y al no entrar en contacto con otros, se activa un mecanismo de daño que se robustece con el miedo”.

Por su parte, en Trelew comienza esta semana el programa “Salud en tu barrio”, con psicólogos que atenderán en las asociaciones vecinales.

En Neuquén, un grupo de psicólogos armó a fines de marzo un dispositivo de atención telefónica gratuita, pero tuvieron que “disolverlo por la gran demanda”, contó a Télam la psicóloga Karen González: “Un sector muy afectado fue el docente: el dictado de clases virtuales generó malestar, cansancio e incertidumbre”, detalló.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro y el Colegio de Psicólogos del Valle Inferior hace 15 días implementó una línea telefónica de atención a mayores de 60 años contó el secretario de articulación solidaria provincial, Rafael Taborda.

Por su parte, el Colegio de Psicólogos del Alto Valle Este y el comité de crisis de General Roca armaron un equipo de atención telefónica a pacientes que “hayan dado positivo, sus familias y los trabajadores de salud” y el Colegio de Psicólogos de la Zona Andina integró uno de asistencia psicológica gratuita específicamente para quienes no se encontraran en tratamiento y necesitasen asistencia.

En Mendoza, la directora de Salud Mental de la provincia, Elizabeth Tula Liberal, dijo a Télam: “Queremos ser el intermediario entre las familias y quien tenga coronavirus, para evitar la incomunicación y desinformación”, para lo que se puso a disposición un 0800-covid con profesionales y todos los servicios de Salud Mental públicos.

Más al norte del país, el sistema de Salud público de Jujuy implementó una línea 0800 y videoconsultas que recibieron unas 6 mil llamadas, según contó a Télam el Secretario de Salud Mental y Adicciones, Agustín Yécora, de las que “entre el 70 y el 80% tenían relación con algún tipo de ansiedad”, mientras que el Colegio de Psicólogos de la provincia colabora con el sistema de salud público ofreciendo videos, talleres con docentes y padres por el impacto de la teleeducación, según dijo a Télam la titular de la entidad, Cecilia Agüero.

En Córdoba, la Dirección de Salud Mental funciona con dispositivos en los municipios y, según el psicólogo Gustavo Muiño, de la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, “gran parte de los pacientes tiene preocupación por lo desconocido y temor”.

La directora de Salud Mental de Chaco, Marcela Ramírez, dijo que “se priorizó la atención remota”, pero “hay pacientes que concurren espontáneamente”, al tiempo que para quienes padecen consumos problemáticos se implementó un sistema de turnos.

“Yo te Acompaño” es una iniciativa del Colegio de Psicólogos y el Gobierno de San Luis, donde 250 psicólogos brindaron sus servicios virtual y gratuitamente mientras duró el aislamiento en la provincia a unas 400 personas, según calculó Sonia Barroso, de la Comisión de Emergencia del Colegio de Psicólogos de San Luis.

En Santiago del Estero, “la mayoría son pacientes de mediana edad que salen a trabajar, tienen miedo de contagiar a sus hijos o sus padres”, dijo a Télam Adriana Cortese, coordinadora del Área de Salud Mental provincial.

Su homólogo de La Rioja, Miguel Farid, manifestó a Télam: “Trabajamos en la contención y atención de pacientes con Covid-19 en hoteles y domicilios”, indicó.

En La Pampa, la presidenta del Colegio de Psicólogos provincial, Adriana Murray, sostuvo que “las consultas psicológicas tienen sus picos en esta época del año, patologizar los cambios esperables en el estado emocional en este contexto sería poco prudente”.