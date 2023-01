Con balance positivo concluyó el operativo de vacunación COVID desarrollado en el interior

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, culminó el viernes con tres días consecutivos de vacunación COVID en el interior, que permitió a niñas, niños, adolescentes y adultos completar los esquemas correspondientes en cada caso.

De ese modo, el miércoles 11 de enero, el despliegue alcanzó a los vecinos de las localidades de Villa General Güemes, San Martín 2 y Fortín Lugones. El jueves, 12, se hizo lo propio en Posta Zalazar, Lamadrid y Guadalcázar. Y cerró el viernes 13, en las localidades de Laguna Yema y Los Chirigüanos.

En todos los casos, fue aplicada la quinta dosis o tercera de refuerzo para los adultos, desde 18 años en adelante. También las dosis pediátricas habilitadas en Formosa, a partir del 11 de enero, en el marco del avance de la vacunación destinada a los niñas, niños y adolescentes, de entre 6 meses y 17 años, inclusive.

Cabe remarcarse que, en cada uno de estos lugares, también fueron aplicadas las dosis anteriores a las mencionadas, primera, segunda, tercera y cuarta, para los adultos, desde 18 años. Y las primeras y segundas para los niños, niñas y adolescentes, de 6 meses a 17 años, con el objetivo de que la población siga completando los esquemas, puedan estar al día con la vacunación COVID y protegidos.

Vacunarse: la mejor opción

La directora de epidemiología de la provincia, doctora Claudia Rodríguez, recordó que “es fundamental” que todas las personas continúen vacunándose contra el COVID, porque “a pesar de que la vacuna no previene la enfermedad, sí evita las complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos”.

En esa línea reiteró que, quienes tienen, desde 50 años en adelante y las personas con enfermedades de base “son las que más tienden a complicarse y a desarrollar cuadros graves y morir”. Por lo tanto, esos grupos “son los que más deben estar atentos a tener todas las dosis aplicadas

A la vez, repitió que “para las personas de 18 años en adelante ya se encuentra habilitada la quinta dosis. Pero igualmente, quienes aún no se hayan colocado las dosis anteriores, deben hacerlo, con cada una de las que falten hasta llegar a completar el esquema”.

Asimismo, en relación a la vacunación pediátrica COVID, recalcó que “a pesar de que los niños que contraen la enfermedad no suelen tener complicaciones como ocurre con las personas de 50 años en adelante, ellos sí pueden transmitir el virus”.

Por eso “cuando los niños reciben las vacunas y están inmunizados, se logra que la carga viral sea menor y eso posibilita a la vez, que pueda disminuir la transmisión para los adultos que conviven con esos menores”.

Concurrir a los vacunatorios

Rodríguez, aconsejó nuevamente a la población a concurrir a los vacunatorios de los centros de salud y hospitales para completar el esquema de vacunación COVID.

“En todos los puntos de la provincia están las vacunas disponibles para todas las edades. Solo es necesario acercarse con el DNI, el carnet de vacunación y tener en cuenta, que hayan pasado los 120 días mínimos que se requieren desde la última dosis aplicada”, afirmó.

En tanto, sugirió que “estén atentos a los anuncios de los operativos de vacunación, a fin de aprovechar esas jornadas para vacunarse”.

Relacionado