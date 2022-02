Con Messi, Neymar y Mbappé en cancha, PSG perdió 3-1 con Nantes

Compartir

Linkedin Print

En el estadio La Beaujoire-Louis-Fonteneau, Nantes y PSG protagonizaron un partidazo a pura emoción. El dueño de casa explotó sus cualidades ofensivas, aprovechó las falencias de la última línea de su rival y celebró a través de Randal Kolo Muani, Quentin Merlin y el penal de Ludovic Blas. Fue Neymar quien descontó y luego desperdició un penal.

La primera aproximación fue del París Saint Germain, en los pies de Juan Bernat, que no pudo quebrar al portero Alban Lafont. De contragolpe, Kolo Muani combinó con Moses Simon para romper el cero en el tanteador y exponer los problemas de Marquinhos y Kimpembe en la zaga. Al minuto 7, Lionel Messi dilapidó un mano a mano tras una excelente maniobra con sus compinches de ataque Neymar y Kylian Mbappé. Ese trío estuvo aceitado, pero careció de puntería en los metros finales.

El brasileño Girotto obligó a revolcarse a Keylor Navas con un remate desde media distancia y el guardameta costarricense no pudo hacer nada frente al tiro de zurda de Quentin Merlin, que la colgó de un ángulo (con la pequeña ayuda de un desvío en el camino).

Lejos de aquietarse, los de Mauricio Pochettino fueron en busca del descuento y generaron situaciones con Mbappé (se lo tapó Lafont), tras una buena habilitación de Messi y de contragolpe con una maniobra orquestada entre Mbappé y Neymar, que falló en el cara a cara. Kolo Muani desperdició un contragolpe que pudo simbolizar el tercer del local y luego Navas se lo sacó a Moses Simon.

Ludovic Blas, quien con un zurdazo desde media distancia había asustado a Navas, fue quien decretó el 3-0 en el quinto minuto de descuento, luego de que el VAR advirtiera al árbitro Mikael Lesage de una mano dentro del área de Georginio Wijnaldum. Unos minutos antes, el juez le había sacado la roja a Dennis Appiah, en una jugada que consideró como ocasión manifiesta de gol, pero desde la cabina del Video Ref le hicieron dar marcha atrás y solamente amonestó al defensor del Nantes.

Herido en su orgullo, los parisinos saltaron al segundo tiempo con la misión de remontar a como dé lugar. Y al minuto, Messi frotó la lámpara, asistió a Neymar con un pase raso y caño incluido, para que el paulista engañe a su marcador y defina de derecha a la red. A los 8 del complemento, Mbappé casi acorta la brecha tras un galope y definición estéril frente a la figura del inspirado Lafont. Quien casi estira la ventaja es Kolo Muani, al que Bernat se la sacó del buche en la puerta del área chica.

Antes del cuarto de hora, Appiah bajó a Mbappé dentro del área (inexplicablemente el árbitro no le sacó la segunda tarjeta amarilla) y Neymar se hizo cargo de la pena máxima. Tras su habitual carrera, el 10 le entregó débil el balón a las manos a Lafont. Un delicioso pase en profundidad de Messi dejó mano a mano a Mbappé, que sin demasiado ángulo, dio marcha atrás y buscó de nuevo al argentino. Leo llegó a recibir, pero lo cerraron justo cuando casi no tenía oposición.

Mbappé tiró a las nubes una pelota que le cayó en el límite del área chica luego de que Julian Draxler (entró por Wijnaldum) la mordiera cerca del arco. Otra ocasión inmejorable que dejó pasar el PSG.

La mira de la visita continuó desajustada: un córner de Ángel Di María (ingresó por Neymar) fue a parar a la cabeza de Marquinhos, quien la peinó en el primer palo y no pudo habilitar a Verratti, en el segundo.

Lafont terminó de transformarse en figura cuando le tapó abajo un derechazo a Draxler, tras una escapada de Nuno Mendes (reemplazó a Bernat). Inmediatamente después de eso, Messi capturó un esférico suelto dentro del área y, de media vuelta, no encontró el arco para inquietar. No hubo tiempo para más en el epílogo, a pesar de que los de Poch merodearon constantemente el área adversaria contra un Nantes agazapado para salir de contragolpe.

De esta manera, París Saint Germain perdió su segundo partido en la temporada, recibió por primera vez tres goles en un partido y se mantiene a 13 puntos de ventaja de su escolta Olympique de Marsella, que mañana recibirá al Clermont (15° en la Ligue 1).

Los Canarios replicaron el resultado que habían sufrido en la primera ronda en Parque de los Príncipes y escalaron hasta la sexta posición de la tabla, para ponerse a un punto de la zona de ingreso a la Conference League, a 3 de la Europea League y a 4 de la Champions.

Compartir

Linkedin Print