Sólido triunfo de Regatas ante Platense

Regatas Corrientes abrió una nueva gira fuera del Parque Mitre con una importante victoria ante Platense por 102 A 81, para sumar su tercera victoria consecutiva.

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes comenzó con el pie derecho una nueva salida a la ruta al superar en Vicente López a Platense por 102 a 81. El «remero» sumó su tercera victoria seguida, y se consolida entre los ocho mejores de la tabla de posiciones. En el equipo de Gabriel Piccato se destacaron las tareas de Skyler Hogan (21 puntos) y Juan Pablo Arengo (24 puntos). El «fantasma» seguirá su gira el domingo ante Hispano Americano en Río Gallegos.

En el primer cuarto Regatas tuvo un McGhee muy apto para culminar las jugadas de Arengo y Aguirre, y así el “fantasma” sacó una ventaja de 5 puntos, a raíz de una secuencia 12-2 en 3 minutos. Con el tiempo muerto se despertó el equipo local, y aparecieron bombazos de Varisco, Williams y Goldenberg. El equipo correntino no se quedó, sino que usó a Arengo y Hogan para recuperar la diferencia adquirida antes de irse a descansar.

La circulación del balón del equipo local lo hizo empatar el partido, a poco de comenzado el segundo cuarto. Al equipo de Piccato se le complicó defender a Alloatti, que convirtió 6 puntos seguidos, y con sus compañeros marcaron el ritmo del juego. Para Regatas se hizo más difícil convertir hasta que reingresó descansado el “Penka” Aguirre: con dos triples suyos, uno de Arengo y uno de Carreras, el remero se olvidó de sus problemas por un rato.

Parecía que el tercero iba a ser golpe por golpe, pero al Fantasma le salieron todas. Encadenó un momento de 14-3 y se alejó bastante en el marcador, con la mano caliente de Hogan, y una sucesión de rebotes tomados por todo el equipo en ambos extremos. La opción que procuró utilizar Platense fue su extranjero Jordan Williams pero no fue suficiente, porque el visitante tuvo su mejor cuarto (35-19) y se animaba cada vez más con tapones de McGhee y asistencias de lujo de Piñero y Aguirre. En estos últimos minutos, el “Potrillo” Arengo consiguió 4 triples en los últimos minutos del cuarto y se fueron muy cómodos al último descanso.

Para Platense fue muy cuesta arriba el último cuarto, porque sus jugadores clave se cargaron de faltas. Aún así, como el remero no lo cerró, se abrió una última esperanza para el “calamar”. 9 puntos de Adris de León y el impulso de su gente hicieron que se acerque a 11 puntos de su visitante, con mucho peligro quedando 5 minutos. Pero el remero aceleró con la conducción de un experimentado Nicolás Aguirre, que repartió balones para Xavier Carreras y Arengo, quienes decoraron la victoria. El equipo correntino jugará el domingo a las 20hs ante Hispano, en Río Gallegos, buscando darle más valor al 114-73 que consiguió de local en diciembre, y además con la posibilidad de asentarse en el top 4 de la competencia.

