Con variadas presentaciones continúan en la UNaF las VI Jornadas Académicas

Con una serie de presentaciones de materiales bibliográficos realizadas en el Salón de Rectores de la UNaF, continúan llevándose a cabo las VI Jornadas Académicas y la 1ra. Feria Regional Universitaria del Libro.

En ese marco, estuvo presente el Lic. Gerardo Tassara, coordinador ejecutivo de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales (REUN) y director de la editorial de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), quien participó del panel “Editoriales universitarias: actualidad y perspectivas”, junto a la Mgter. Marisa Budiño (EDUNaF) y Julia Renaut (EDUNaM).

“Estoy muy agradecido por la invitación, desde las autoridades, el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, los secretarios y sobre todo la Mgter. Budiño en su carácter de directora de la Editorial de la UNaF. Es un placer estar aquí, es mi primera visita a la Universidad Nacional de Formosa, muy contento de estar acá, apoyando esta iniciativa que surgió hace un par de meses desde la REUN, que me toca coordinar en este caso, teniendo a todas las editoriales universitarias y la diversidad de la bibliografía aquí, en esta 1ª Feria Regional Universitaria del Libro”, destacó.

Agregó: “el principal objetivo de este cronograma de la REUN es estar presentes, a través de la Librería Universitaria, que es la que contiene a todas las editoriales y la producción de éstas, en la mayoría de las ferias del libro que se hagan en el país. La idea es cubrir de norte a sur y de este a oeste, es un país muy grande, pero es un cronograma muy tentador y alentador, así que estamos cubriendo todo”.

La Prof. Marcela Delturco, quien presentó el libro “Obras breves: Teatro abierto a nuevas miradas” junto al Dr. Carlos Leyes, comentó que “este libro fue recientemente editado por el Instituto Nacional del Teatro (INT) y es una recopilación que pertenece a un concurso, donde están todos los ganadores del país. En la región NEA, con el Dr. Leyes tuvimos la suerte de ser los textos ganadores junto con uno correntino y uno chaqueño, por lo que estamos muy contentos”.

“Mi texto se llama ‘Gritos sofocados’ y lo escribí durante la pandemia en el año 2020, y a quienes escribimos nos quedaba la imagen de una placa de noticiero anunciando que la violencia doméstica aumentaba junto con la cantidad de femicidios. Eso me quedó resonando, por eso esta es una obra regionalista que tiene 3 personajes, que da cuenta de esa violencia doméstica. El contexto es bien formoseño, y la manera de hablar de los personajes también, y la obra no intenta hacer una cuestión panfletario, sino que simplemente cuenta una historia muy naturalizada para algunas familias, sobre todo para las mujeres que sufren esto diariamente”.

A su turno, Graciela Galeano, representante regional NEA y Formosa del INT, indicó que “estamos presentando formalmente la Diplomatura en dramaturgia, que se ha estado desarrollando este año. Es una diplomatura de modalidad virtual, para toda la región y felizmente tendremos 30 diplomados.

“Además, a raíz de la implementación de esta diplomatura que surge de un convenio entre la UNaF y el INT, estamos a las puertas de anunciar una carrera de grado para las artes escénicas, lo cual es muy importante para nuestra provincia. Con el Dr. Leyes venimos trabajando en teatro desde hace años, por lo cual nos parece la culminación de un sueño que venimos gestionando y luchando para que sea posible”.

Por su parte, el Dr. Jorge Dubatti, profesor universitario, crítico e historiador teatral, participó este miércoles por la mañana en la Sala de Rectores del conversatorio “La Diplomatura en Dramaturgia UNaF-INT. Escribiendo desde el territorio” junto a Mauro Santamaría, Graciela Galeano y Carlos Leyes.

Asimismo, tras la apertura del evento realizada este martes 10, brindó una conferencia sobre su libro “Teatro y territorialidad”, sobre la cual dijo: “El subtítulo del libro es perspectivas de filosofía del teatro y teatro comparado que son dos disciplinas que venimos desarrollando hace muchos años y el tema fundamental es el valor de los territorios en el acontecimiento teatral”.

“Comentábamos que el teatro es la única de las artes que no se puede des-territorializar, es decir no la podemos quitar del territorio porque el fundamento del teatro es la reunión de cuerpo presente en el espacio físico, en presencia física, en una encrucijada del tiempo y del espacio”, expuso.

El Esp. René Ruiz, quien formó parte de la presentación del cuarto número de la revista “Senderos”, destacó “la presentación de diferentes artículos en este número, con 11 artículos científicos y dos trabajos de campo. Esta revista tiene como objetivo sacar un número por año, lo cual venimos haciendo desde el año 2020”.

“Los evaluadores han destacado nuestro sistema de doble ciego, en el cual los autores proponen sus artículos para ser evaluados, con temas como la expansión urbana, la dispersión del área metropolitana de Resistencia, la importancia del cultivo del banano en la localidad de Laguna Naick Neck, entre otros”.

Por último, Antonia “Toni” Monzón, comunicadora social y gestora cultural de la provincia de Corrientes, indicó que “en el marco de esta feria vine a presentar mi libro ‘Experiencia de gestión en la Región NEA’. Soy parte del equipo del Teatro de la Ciudad de Corrientes Capital, que surgió en el año 2010. Estoy desde el inicio de la sala y la idea fue generar un libro que contenga metodología y además la experiencia de gestión de una sala de teatro independiente que sea modelo y sirva como espejo, incentivando a otras propuestas culturales a sistematizar y escribir en un libro, trabajo de investigación o un escrito lo que se realiza”.