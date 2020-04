Con ventas online y ofertas, el sector comercial busca subsistir y evitar el cierre de sus locales

Compartir

El sector de los pequeños comerciantes viene atravesando una situación muy difícil debido a que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extendería hasta el 23 de abril, los locales permanecen cerrados y lejos está la posibilidad de que se reactiven debido a que no están incluidos entre las actividades de primera necesidad. Ante este escenario, comerciantes buscan diferentes maneras de sobrevivir y algunos empezaron a ofertar sus productos por las redes sociales a un valor menor incluso que al de costo con el fin de recuperar un poco de dinero y poder hacerle frente al menos a sus obligaciones más básicas.

También están los vendedores que con sus ganancias sobrevivían el día a día y que ante esta cuarentena no pueden seguir trabajando, lo que conlleva una situación que se está tornando desesperante para muchos, tal es el caso de una vecina de la ciudad que además debe ser de sustento a su numerosa familia.

La mujer habló al respecto, «a mí me impactó mucho lo que pasa porque no puedo trabajar, no puedo vender nada y la estamos pasando mal como todos los demás, ojalá que podamos pasar esta situación y sigamos sanos en Formosa».

«Ahora estoy trabajando a puertas cerradas, algunas cositas puedo hacer pero poco y nada y no me dan los números para solventar los gastos ya que la mercadería está muy cara, todos los días salgo a comprar para comer, está cara la carne, las verduras, todo por las nubes, y acá tengo hijos conmigo trabajando, hace 30 años que vine de Buenos Aires y ninguno consiguió trabajo, ellos están conmigo y yo los tengo que mantener a ellos, todos tienen su familia, estamos sobreviviendo porque Dios es grande, cada uno tenía su negocio pero ahora todo está cerrado y necesitamos comer día a día, es difícil lo que ocurre», indicó.

«Los impuestos también se fueron por las nubes, la luz me vino 22 mil pesos ahora, pagué una cuota, ahora tengo que abonar la otra y tengo el agua que subió también, tengo que pagar AFIP, Rentas, Municipalidad, yo pago todo y siempre estuve al día pero ahora se me complica, cuando pase todo voy a pagar porque quiero estar al día con mis impuestos», expresó angustiada.

«No puedo cerrar mi negocio porque si cierro no comemos nada, somos muchos, tengo 6 hijos y a todos les doy de comer, son todos grandes con familia pero ahora no hay nada, yo acá cocino un puchero bien grande y les doy a ellos para que coman, todos juntos hacemos y necesitamos la plata, cuando se podía salir a trabajar ellos salían a vender a la calle pero ahora no se puede», lamentó.

«Es la primera vez en mi vida que pasa esto, ir a comprar sí puedo, tengo que tener permiso porque si me agarran en la calle me hacen una multa porque estoy con un coche, incluso estoy pensando en ir a comprar remedios para traer y vender pero a puertas cerradas», finalizó.

Ventas por las redes

De la misma forma otra comerciante de la ciudad relató los problemas que padece al no poder abrir su negocio, lo que la llevó a empezar a rematar sus prendas a un valor menor incluso que el de costo, con el fin de juntar un poco de dinero y evitar el cierre total del local.

«Íbamos viendo que pasaban los días y seguimos con el aislamiento que me parece muy bien porque la salud es lo primero, pero viendo las necesidades del día a día se van incrementando, se me ocurrió poner un cartel pensando que la cuarentena se iba a levantar este lunes próximo y viendo que nuestro rubro no está incluido, decidí ofrecer mis cosas por internet y tuvo una buena repercusión porque apliqué la política que antes de tener que cerrar del todo las puertas de mi local estoy rematando y liquidando a menos del precio de fábrica, algo que compré a mil pesos lo estoy vendiendo a 800 pesos aunque pierda porque estoy evitando cerrar a futuro las puertas de mi negocio», explicó.

Respecto a los alquileres, señaló que «el otro día nos sentamos con algunos inquilinos que somos del mismo propietario y vamos a ir con el planteo de que vamos a pagar lo que podemos, no el total del alquiler porque obviamente no tenemos, esto por el lado de los alquileres yo creo que cada comerciante tendrá que ver cuáles son sus necesidades y cuál es el poder de adquisición que tienen como para afrontar este tipo de cuestiones y respecto a los impuestos por ahora es imposible pagar».

Asimismo señaló que hay también otros problemas que surgen como el de los cheques, «en mi rubro en particular que tengo una tienda de ropa de mujeres, en enero hice las compras de la temporada de invierno porque es así como se manejan, y al no haber cerrado del todo las puertas de los bancos el clearing se siguió haciendo y nuestras cuentas de todo nuestro rubro e industria, incluso las de zapatos están en rojo, se corta la cadena productiva».

En cuanto a que muchos comerciantes pequeños solo pudieron abonar la mitad de los sueldos a sus empleados, manifestó que «cada comerciante lo maneja con sus empleados, la mayoría de los empleados igual están entendiendo la situación porque nos ven a nosotros con la preocupación que tenemos de poder darle continuidad a nuestros negocios y hacemos todo lo que podemos, los empleados y los propietarios estamos haciendo lo que podemos».

«Ahora se está hablando de pagar un poco del alquiler y hay gente que ni siquiera puede pagar el alquiler, nosotros no decimos que no nos cobren, pero necesitamos tiempo para que todo esto se recupere», aclaró.

Para finalizar opinó sobre los créditos que otorgan los bancos con el fin de abonar los sueldos y aseveró que «a mi modo de ver es tratar de poner una curita en una hemorragia, no soluciona nada».