Confirmado: Sergio Hernández será el DT de la Selección en los Juegos Olímpicos

Compartir

Linkedin Print

La noticia más esperada para el básquetbol argentino llegó: Sergio «Oveja» Hernández continuará como entrenador del seleccionado nacional y dirigirá al equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El prestigioso entrenador había puesto en duda su cargo en la previa a las elecciones presidenciales de la Confederación argentina de Básquetbol que finalmente promovieron a Fabián Borro como nuevo mandamás.

Hernández y Borro se reunieron y, tras una charla de varias horas, rubricaron la continuidad del DT, quien confirmó la buena noticia en su cuenta de Twitter.

De esta manera es posible que varios de los jugadores de primer nivel del seleccionado argentino, quienes también tenían pensado dar un paso al costado, opten por formar parte de este proceso.

El 11 de octubre, en una entrevista a fondo con Clarín, Hernández había advertido que si bien su contrato se había renovado automáticamente hasta Tokio 2020 al lograr la clasificación, las elecciones en la CABB «podrían ser un condicionante para la continuidad».

«Seguro que iré a los Juegos si gana (Federico) Susbielles, porque fui elegido por él, tenemos una permanente relación, me encanta su gestión y a él le gusta la mía. Pero debo ser respetuoso si gana otra opción a la cual no le caiga bien. O puede ser que a mí no me ilusione trabajar con esa gente. No me quiero poner aún en un lugar en el que no estoy ni hablar como el entrenador que irá a Tokio. Todo puede pasar», subrayaba Oveja.

Fue Fabián Borro quien se convirtió el 14 de diciembre en el nuevo presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) para el período 2019-2023 tras la salida de Federico Susbielles. Y con su arribo se multiplicaron las dudas sobre el futuro del DT argentino.

«Tuvimos una muy buena reunión con Sergio y sigue todo para adelante. Lo que está bien no hay que tocarlo. Es una muy buena noticia, yo no tenía dudas que sería así», confirmó Borro en diálogo con Uno contra Uno web. Ya agregó: «Todo está más que bien, la Selección está muy bien y lo bueno no hay que tocarlo. Lo habíamos dicho. Está todo en orden. El equipo nos dio satisfacciones, están haciendo un gran trabajo y le damos continuidad al proceso. Vamos a hacer el mejor Juego Olímpico, venimos de ser subcampeones mundiales y todos vamos con ilusión a Tokio. Esta Selección nos tiene acostumbrados a grandes proezas. ¿Porqué no pensar en el oro?».

Borro, quien se tomó licencia en la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) y de la Federación Metropolitana (Febamba), asumió en un acto en el que también participó el máximo dirigente de la Federación Internacional (FIBA), Horacio Muratore. Además, acompañó Marcelo Bedoya, principal dirigente de la Confederación Sudamericana (Consubasquet).

La llegada de Borro, con el apoyo de 14 federaciones, generó controversias en el plantel del seleccionado argentino ya que todos apoyaban al presidente saliente Federico Susbielles.

Sin embargo, por el momento, ninguno renunció de manera oficial y continúan en carrera para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.