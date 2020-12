Consumo de cemento creció 25,1% en noviembre y marcó primer resultado positivo en últimos doce meses

Compartir

El consumo de cemento registró en noviembre un crecimiento de 25,1% interanual, el doble que en octubre, y pasó por primera vez en doce meses a terreno positivo, consignó hoy el Informe de Coyuntura de la Construcción del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

“El consumo de cemento no sólo fue considerablemente más elevado que en noviembre de 2019 sino que, incluso, superó al del mismo período de 2018”, destacó el trabajo, que aclaró sin embargo que el acumulado durante los primeros 11 meses del año no logró aún equiparar el nivel de igual período de 2007.

Por primera vez desde julio de 2019, en noviembre el consumo a granel fue superior al de igual mes de 2019 (+4,95%); y el consumo en bolsa volvió a dar muestras del vertiginoso proceso de crecimiento que experimenta, con un alza de 38,4% interanual.

Mientras que entre enero y noviembre el consumo de cemento en bolsa registró una suba de 5,2%, el efectuado a granel experimentó una merma de 41,7%.

Por su parte, la cantidad de empleadores en actividad de la Industria de la Construcción ascendió en noviembre a 18.978, con una caída de 16% respecto a un año atrás, y sigue siendo la menor desde 2005, año de inicio de la serie.

Cerca de 60% de la caída en el número de empleadores del sector se explica por la baja ocurrida en la Ciudad de Buenos Aires y, sobre todo, en la Provincia de Buenos Aires.

Además de la pérdida de un quinto de los empleadores con que contaba un año atrás, en la Provincia de Buenos Aires se suma la baja ininterrumpida que viene teniendo lugar desde 2016, y acumula una merma de 33,1% desde noviembre de 2015.

El empleo formal en la Industria de la Construcción volvió a presentar una evolución positiva durante octubre y la generación de 8.900 puestos de trabajo registrados (con una expansión de 3,1% mensual), que se adicionan a los 8.300 incorporados durante septiembre, recuperación más significativa desde el inicio de la pandemia.

No obstante, con relación a igual mes de 2019, la cantidad de puestos de trabajo registrados en octubre resultó 25,1% inferior y el nivel de ocupación sectorial continúa siendo históricamente bajo, ya que por séptimo mes consecutivo se mantuvo por debajo de los 300.000 puestos de trabajo registrados.

El trabajo recordó que el Índice Construya continúa mostrando altas tasas de crecimiento, pero que han tendido a estabilizarse: noviembre marcó la sexta suba interanual en forma consecutiva, 13,4%, menor que la de los dos meses previos; aunque es uno de los más altos de la serie, sólo superado por los picos de 2013, 2015 y 2017.

Por su parte, los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec correspondientes a octubre muestran que aquellos insumos más ligados a las remodelaciones y viviendas unifamiliares, como ladrillos huecos, pinturas para construcción y placas de yeso, volvieron a liderar la expansión.

Sin embargo, destacó el Ieric, los datos más novedosos estuvieron asociados a otros insumos, que podrían estar indicando una extensión del proceso de recuperación a la obra pública.

La marcada desaceleración del ritmo de caída llevó a que el ISAC registrara su menor caída interanual en lo que va del año (-0,8%), cuando en agosto había sido de 17,6%.

