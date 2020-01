Continúa el plan integral de bacheo en calles de la ciudad

Compartir

Linkedin Print

La ingeniera Malena Gamarra, directora de Obras Públicas de la Municipalidad en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el plan de bacheo que llevan adelante en distintos sectores de la ciudad.

«Seguimos dando continuidad al plan integral de bacheo que lo venimos llevando a cabo hace varios años, estamos intensificando en las distintas zonas de la ciudad, hemos incorporado un equipo más actualmente no solo estamos trabajando el sector céntrico sino que tenemos equipos que trabajan en los distintos barrios priorizando siempre las principales arterias como son las avenidas y por ahí los sectores donde van las líneas de colectivo. Actualmente estamos trabajando en la avenida Italia que es una de las arterias importantes de la ciudad como también la calle Coronel Bogado, estamos trabajando también desde lo que sería el área de Servicios Públicos con el funcionamiento de la planta de asfalto que hemos recuperado, en ese caso iremos trabajando baches más pequeños, no las losas enteras que por ahí veníamos interviniendo con lo que es hormigón, a esto lo completamos con el plan de sellado de juntas que se viene trabajando también desde la Comuna capitalina», explicó.

«El plan de bacheo se viene realizando a lo largo de toda la gestión del intendente Jorge Jofré en donde una de las premisas fundamentales es avanzar en el funcionamiento de las calles como también de obras nuevas de infraestructura vial de las calles entradas en años que requieren su mantenimiento periódico no solo de bacheo sino que sellado de fisuras y juntas, a eso le hemos incorporado la recuperación de la planta de asfalto porque el bacheo lo veníamos realizando con hormigón», detalló.