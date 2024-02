Continúan los trabajos en los preparativos para la Fiesta Nacional de la Corvina

En la mañana de este jueves 15 de febrero, en Herradura se llevó a cabo una reunión organizativa sobre la XXI Fiesta Nacional de la Corvina de Río que se desarrollará el fin de semana del 24 y 25 en dicha localidad, con la tradicional competencia de pesca deportiva.

Estuvieron presentes la ministra de Turismo de la provincia, la doctora Silvia Segovia, el intendente local Ernesto Heizenreder, representantes de la fuerza de Policía y de Prefectura Naval y funcionarios de distintos organismos del Estado.

Al respecto, la ministra Segovia, detalló lo hablado y, primeramente informó que esta nueva edición llevará el nombre de “Reinaldo Saporiti” en reconocimiento a uno de los pioneros de la pesca y de esta tradicional fiesta.

“Él es un mentor en todo lo relacionado al turismo de la provincia y es por ello que este año se decidió imponerle su nombre”, agregó la funcionaria provincial.

Seguidamente, recordó que “no se realizará la competencia de embarcada a motor debido a la bajante continua del curso hídrico” y sostuvo que esta decisión se tomó porque “siempre prevalece la seguridad de los participantes, como así también la del ambiente y de la fauna íctica que es tan importante para esta localidad y, sobre todo, porque su conservación es una política de Estado”.

Además, recordó que continúa en competencia “la embarcada a remo” y puntualizó que “esta clase de pesca solamente hay en Formosa y fue pensada por el gobernador Gildo Insfrán para que sea inclusiva y todos puedan participar y llevarse premios”.

Por ello, invitó a los ciudadanos a que participen de esta nueva edición y, repasó que “el domingo 25, desde las 8 hasta las 13 horas se desarrollará el concurso de pesca, posteriormente el tradicional almuerzo de los pescadores y el festival musical y de premiación” y agregó que todos ellos serán en “la playa municipal de la localidad”.

Asimismo, destacó que “el Gobierno de Formosa trabaja de manera articulada, organizada” señalando que “ningún organismo local es una isla que acciona en soledad, sino que la labor es conjunta para fortalecer la incipiente industria turística y eso se ve en cada fiesta y festival llevado a cabo”.

“Día a día en Herradura vemos como continúan creciendo los prestadores turísticos, de alojamiento, de cabañas”, añadió y adelantó que “en esta edición se contará con sorteos de estos prestadores y también de emprendedores”.

Por otra parte, informó a las actividades tradicionales se sumarán otras que estarán segmentadas para cada uno de los grupos etarios, así de esta manera “podrán disfrutar del evento y de la naturaleza exuberante que nos ofrece Herradura”.

Recordó que todavía “continúan abiertas las inscripciones en las oficinas de administración del Ministerio de Turismo situado en Sarmiento 936 de la ciudad capital” y agregó que “este sábado 17 se estará anotando en la localidad anfitriona”.

Reconocimiento

Por otra parte, Reinaldo Saporiti agradeció al Gobierno de Formosa por el homenaje, ya que “el haberme enterado que esta XXI edición llevará mi nombre, me emocionó tanto que hasta lloré. Es un reconocimiento muy importante parta cualquier pescador”, confesó.

“Soy pionero de la primera Fiesta de la Corvina, cuando no teníamos nada, solo era una simple fiesta de pesca con 62 embarcaciones”, recordó y continuó: “Después, año tras años, pasó a ser mucho mejor y esto fue gracias al apoyo del gobernador Insfrán y de todo su equipo, quienes llegaron a convertirla en una fiesta, provincial, nacional e internacional”.

Por último, se sinceró que “hay varios pescadores que han hecho mucho por la pesa en la provincia, pero estoy verdaderamente feliz de que me hayan elegido”.