Contundente respuesta de Pep Guardiola para defender al Kun Agüero

Sergio Agüero continúa dando de qué hablar en Inglaterra, después de que protagonizara un episodio que encendió la polémica durante la victoria del Manchester City por 1-0 ante el Arsenal por la quinta fecha de la Premier League, en lo que significó su regreso al fútbol después de estar parado durante casi cuatro meses.

Fue a los 41 minutos del primer tiempo cuando el delantero argentino discutió con Sian Massey-Ellis, la experimentada asistente encargada de intervenir en los ataques del City desde la banda.

Tras tomarle el brazo, en lo que muchos entendieron como un “agarrón”, la imagen se volvió viral por los evidentes gestos de molestia que realizó la jueza, quien le quitó el brazo para seguir atenta al juego.

En rueda de prensa, Pep Guardiola fue consultado acerca de la acción y apoyó al futbolista con una contundente respuesta.

“¿Podría evaluar brevemente lo sucedido en la primera parte cuando se vio a Sergio tocar el hombro de la jueza de línea?”, le preguntó un periodista tras el triunfo sobre el conjunto Gunner.

“Vamos, Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida. No podemos discutir esto. Busquen problemas en otras situaciones, no en ésta, vamos”, se limitó a responder el entrenador español, intentando poner punto final a las polémicas.

A pesar de lo sucedido y la defensa del técnico, también cabe mencionar que, según las reglas que se modificaron en 2016, cualquier jugador podría ser amonestado o expulsados por tocar a los árbitros, dependiendo de la naturaleza del incidente.