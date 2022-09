Convenio INT-UnaF: Diplomatura en Dramaturgia inaugurará su plataforma de carreras on line

Compartir

Autoridades del Instituto Nacional del Teatro y la Universidad Nacional de Formosa se reunieron para ultimar detalles en torno a la puesta en marcha de una plataforma para el cursado de carreras virtuales de la mencionada Casa de Altos Estudios, donde la Diplomatura en Dramaturgia propuesta por el INT será la que inaugure dicho espacio formativo.

Cabe destacar que esta nueva propuesta académica orientada a la escritura teatral es posible gracias al convenio marco celebrado entre ambos organismos, subsidiada por el Instituto Nacional del Teatro con aportes de la Universidad Nacional de Formosa, contando con docentes de vastísima trayectoria e idoneidad en relación a la especialidad, formando un plantel local, regional, nacional e internacional que al término de los ocho meses de cursada concluirá con una doble jornada donde los beneficiarios de la capacitación pondrán en escena sus producciones.

El rector de la UNaF, Augusto César Parmetler remarcó que «esta sería la antesala para una carrera de grado con la cual la Universidad saldaría la deuda que tiene con los trabajadores de las artes escénicas», resaltando que «es necesario siempre soñar lo posible».

En relación a la Diplomatura, el coordinador del proyecto Mauro Santamaría (ex Representante del INT en Corrientes, además de destacado dramaturgo, actor y director) hizo referencia al contenido curricular, señalando que «el objetivo no solamente es concluir con dramaturgia teatral, sino además preparar a los cursantes para la elaboración de guiones para cine, televisión y nuevos formatos digitales».

Anunció que «se dictarán también clases magistrales a cargo de renombrados dramaturgos y dramaturgas para que cada estudiante tenga contacto directo con la vivencia de la escritura de una manera dinámica».

Por su parte el coordinador del Instituto para el Desarrollo del Arte y la Cultura de la UNaF, Carlos Leyes destacó que a raíz del convenio firmado entre ambas instituciones tenemos proyectadas muchas actividades en lo inmediato en lo que resta del año, comentando que «lo más cercano será recibir obras de la región dentro del marco de la 36 Fiesta Nacional del Teatro, ya que la Universidad será también co gestor del circuito de Corredores Teatrales Nea».

A su turno, Pablo Bontá, asesor de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional del Teatro, agradeció la invitación en nombre del director ejecutivo del INT, Gustavo Uano quien lleva adelante con miembros del Consejo de Dirección acciones de gestión orientadas a la ejecución de políticas federales e hizo mención a «que no es la primera Diplomatura subsidiada por el INT en lo que va del 2020 a esta parte, brindando la oportunidad de respaldar a la comunidad teatral en los procesos de formación y capacitación».

Seguidamente, la representante Regional Nea y actual Representante Provincial de lnstituto Nacional del Teatro Graciela Galeano informó que próximamente se darán a conocer las fechas de inscripción, así como el día de inicio de la cursada.

«Con gran emoción – agregó- me siento muy orgullosa por esta propuesta que surgió desde Formosa pudiera tener lugar dentro de la oferta de una institución tan importante para nuestra provincia como es la Universidad Nacional de Formosa».

Al respecto, Galeano mencionó que «desde el primer momento que se presentó el proyecto ante el secretario general Académico, Alberto Barboza, desde la UNaF nos abrieron las puertas para que fuera posible el dictado de la Diplomatura en Dramaturgia, demostrando una vez más que un Estado Nacional presente a través de la educación pública y gratuita apuesta a las construcción de una comunidad organizada, generando recursos, conocimientos e inserción laboral, haciéndose eco de las demandas de quienes trabajan en el ámbito artístico y cultural».

