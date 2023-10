Convocan a los jóvenes a votar con responsabilidad del próximo 22 de octubre

Martín Ortíz y Luana Maidana, estudiantes que recientemente han participado del Parlamento Juvenil del Mercosur, se refirieron al voto joven y su importancia en las próximas elecciones generales del domingo 22 de octubre.

En este marco, ambos coincidieron en la importancia de “conocer la historia y tener memoria a la hora de votar, sobre todo para no perder la justicia y nunca más volver a repetir lo que vivimos en la época de la dictadura”.

Por eso, resaltaron que “hay que fijarse cuál candidato defiende el negacionismo y cuál está a favor de los jóvenes”, destacando que “espacios como el Parlamento, así como un montón de oportunidades que tenemos en la escuela secundaria, vienen a través de la educación pública”.

De este modo, Luana Maidana aseguró que “esto se convierte en un elemento fundamental para la juventud”, insistiendo en que “si no tuviéramos esta forma de gobierno no existirían”.

Entonces, marcó “tener esa conciencia y entender la importancia de defender la escuela pública y el voto joven, es fundamental”, instando a los de su edad “a que no nos vendamos a discursos nuevos, que en realidad son repetitivos desde la historia, porque ya se han escuchado y no han funcionado”.

Además, aseveró que “hoy en día es muy criticada la ausencia de la juventud en espacios de participación política”, sin embargo, consideró que “esto se debe a que desde la sociedad existe una falta de información”.

Pero, indicó que “los jóvenes tienen que comprender que con nuestro voto definimos nuestro futuro, nuestros representantes y que en conjunto somos la sociedad, por eso es necesario tener seriedad y conciencia a la hora de hacerlo”.

En este sentido, señaló que desde su lugar, al dialogar con sus pares, demuestran su compromiso social y civil, ya que “nuestra generación es hija de la democracia, entonces no conocemos la ausencia de esta y la normalizamos, creyendo que va a estar ahí para siempre”, pero, añadió que “somos raíces que podemos ir compartiendo nuestro pensamiento y nuestra información para generar esa conciencia con todos los demás compañeros, explicándoles qué pasaría si perdemos todas estas oportunidades que tenemos”.

Y al finalizar, ambos estudiantes secundarios, se comprometieron a seguir fomentando el interés de los jóvenes en la política, creando espacios de intercambios, debates y formación, brindando información que dejen de lado los discursos virales que solo se repiten sin un sustento histórico fehaciente.