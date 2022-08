Copa Davis: Coria entregó la lista con una novedad

Compartir

La Copa Davis es el torneo por países más importantes en el tenis. Y es por eso que dentro de un mes (del 13 al 18 de septiembre en Bolonia, Italia) los dirigidos por Guillermo Coria intentarán quedar entre los dos mejores del grupo A y, así, conseguir el pase a las Finales. En efecto, el Mago dio a conocer a los cinco jugadores que vestirán la celeste y blanca: Diego Schwartzman (15º), Sebastián Báez (32º), Francisco Cerúndolo (27º), Horacio Zeballos (3º) y Máximo González (48º).

Los jugadores argentinos siempre disfrutan poder jugar este campeonato por equipos. Más allá de las dificultades del calendario, suelen poner el torneo como una prioridad. Y uno de los que cumplirá su sueño de debutar en la competencia es el mayor de los Cerúndolo, que después de su gran temporada fue convocado por el capitán. Así, será el tenista Nº 86 en vestir los colores del país en la Davis.

«Que alegría!! Quiero agradecer al cuerpo tecnico, a todos los que confiaron en mí y a todos los que hicieron posible este camino. Feliz de poder aportar desde donde me toque. Otro sueño de esos grandes cumplido! Vamos Argentina», escribió Francisco en su cuenta de Twitter, cuando la Asociación Argentina de Tenis comunicó la noticia.

Si bien Cerúndolo aún no acumula experiencia en canchas rápidas indoor (bajo techo), su actualidad puede ser un factor decisivo para que Coria lo mande a la cancha en alguno de los tres cruces que tendrán que disputar frente a Italia, Suecia y Croacia. La inconsistencia de Schwartzman en los últimos meses (no gana dos partidos seguidos desde Roland Garros) y el bache en el que se encuentra Báez, tras un gran inicio de año, obligaron al Mago a tomar cartas en el asunto.

Por consiguiente, la irrupción del 27 del mundo desde Wimbledon en adelante (se consagró campeón del ATP 250 de Bastad y llegó a las semifinales del ATP 500 de Hamburgo) le permiten al capitán contar con otra variante más para el singles. El dobles, por su parte, parece definido con González y Zeballos.

​El balance de cada uno en Copa Davis

-Schwartzman: ganó siete partidos y perdió otros seis en la Davis como singlista. Además, disputó un encuentro de dobles, que terminó con una caída (fue en su presentación contra Brasil en 2015). Estuvo convocado en un total de 11 series.

-Báez: Debutó en marzo de este año contra República Checa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. No sintió la presión y aportó un punto para la victoria argentina. Hasta ahora, fue su única serie.

-Cerúndolo: será su primera experiencia en la competencia. Reemplazará a Federico Coria con respecto a los cinco que superaron a los checos en Buenos Aires.

-Zeballos: su primera participación se dio en Suecia 2010, donde compartió dupla con David Nalbandian. Hasta el momento, lleva un balance de nueve triunfos (dos en singles, siete en dobles) y seis derrotas (una en individuales, las restantes en el dobles).

-González: Machi acumula nueve series jugadas. Le tocó iniciarse en el Repechaje de 2017 en Kazajistán y ahora ya es una fija del equipo. Con el marplatense tienen un récord de 3-1 a su favor.

