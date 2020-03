Copa Davis: Leo Mayer perdió el primer punto de la serie y Argentina está abajo ante Colombia

Compartir

El correntino Leonardo Mayer, 118° del ranking mundial y segundo singlista, fue encargado de abrir la serie de Copa Davis ante el colombiano Daniel Galán (148°), donde la Argentina busca repetir su participación en las finales de noviembre en Madrid y tiene como principal enemigo a la adaptación a la altura de la ciudad de Bogotá. En un partido desfavorable para el tenista argentino, el correntino cayó por 6-1/6-4.

Leo Mayer no pudo con Galán

El correntino no pudo contra el ritmo que el colombiano Galán le imprimió al punto inaugural de la serie. Con una clara diferencia en los puntos ganadores para el local -la cuenta marcó 28 contra 13 del argentino- y los errores no forzados -la mejor raqueta de los cafeteros sólo tuvo uno, mientras que Mayer completó 12-, el tenista de Colombia sacó una clara diferencia para cerrar 6-1 a su favor el primer parcial.

Ya en el segundo set, Mayer continuó incómodo sobre el polvo de ladrillo de la cancha y Galán se adelantó 4-1. Pero el correntino recuperó uno de los quiebres perdidos y llegó a ponerse 3-4, pero la categoría del colombiano pe permitió quedarse con el parcial por 6-4 y poner en ventaja a su equipo en la serie por un lugar en las finales de la Davis que se jugarán hacia fines del 2020 en la Caja Mágica de Madrid.

En tanto, mañana a partir de las 14:00 (hora argentina) se disputará el difícil cruce de dobles, donde la dupla albiceleste integrada por Horacio Zeballos (4° en el ranking de la especialidad) y Máximo González (42°) frente al dúo colombiano compuesto por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, los número 1 del mundo. Luego, si la serie todavía tiene que definirse, en la misma jornada sabatina será el turno del cruce entre las principales raquetas Daniel Galán y Juan Manuel Lóndero, mientras que después deberían enfrentarse Santiago Giraldo frente Mayer.

Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino, decidió unos minutos antes del sorteo que Mayer fuese el segundo singlista y no el santafesino Facundo Bagnis, convocado para la Davis por primera vez debido a la ausencia por lesión de Diego Schwartzman y Guido Pella.

El equipo argentino de Copa Davis llega diezmado luego de las bajas de Diego “Peque” Schwartzman, por haber sufrido un desgarro en el ATP de Buenos Aires hace algunas semanas, y de Guido Pella, quien se recupera de un problema en una rodilla y una dolencia en un pie.

Argentina alcanzó el año pasado los cuartos de final de las finales de la Copa Davis en Madrid y deberá imponerse ante Colombia si quiere volver a estar en la capital española del 23 al 29 de noviembre próximos.

Para esa instancia, ya están clasificados los semifinalistas 2019 (el campeón España, más Canadá, Gran Bretaña y Rusia), y dos equipos invitados (Francia y Serbia), y se sumarán los doce ganadores de las series de este fin de semana.