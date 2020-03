Coronavirus: creció demanda de barbijos y hay farmacias sin stock

Compartir

Ante la preocupación que genera el coronavirus, más aún después del primer caso confirmado en el país, formoseños salieron a buscar barbijos para «protegerse» pero las farmacias de la ciudad en su mayoría se encuentran sin stock; si bien ya realizaron los pedidos correspondientes no saben con exactitud cuando llegarían. Esa faltante también se da -pero en menor medida- con el alcohol en gel y los repelentes.

Juan, empleado de una reconocida farmacia de la capital, en comunicación con el Grupo de Medios TVO contó que la falta de stock en Formosa se da por la gran demanda que hay en Buenos Aires, lo cual afecta directamente a las demás provincias. «Nosotros hicimos el pedido de barbijos hace tres semanas atrás, si bien nos tomaron el pedido no nos dieron una fecha de envío. La respuesta que nos dan es que no alcanzan a abastecer a las demás provincias porque en Buenos Aires todos están preocupados por el coronavirus», aseveró.

Al ser consultado por cuánto vale un barbijo respondió que «el paquete cuesta $150 y trae 25 unidades, son descartables».

«Estas últimas semanas la demanda creció notablemente. Antes nosotros vendíamos de 4 a 6 paquetes nomás, pero por ejemplo en las últimas tres semanas se fueron los 70 que tenía en stock», añadió.

A continuación, Juan indicó que quienes compran «son personas de la ciudad capital, otras que vienen de Alberdi, de Clorinda y aquellas que viajan al exterior también tomaron sus precauciones».

«Nos dijeron que cuando nos manden el pedido que realizamos tendrá un fuerte incremento que rondaría el 80%», adelantó el mismo.

Alcohol en gel

Por último, el hombre indicó que situación similar se registra con el alcohol en gel porque «también vendimos mucho».