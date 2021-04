Coronavirus: se cumplió con éxito el segundo día de vacunación en el interior provincial

Compartir

En Formosa, la campaña provincial de vacunación contra el COVID-19 no se detiene y sigue avanzando a pasos firmes y sin pausas, teniendo como único objetivo cuidar la salud y la vida de la población más vulnerable al virus.

En ese marco, ayer se concretó un gran despliegue para cumplir con la segunda de las tres jornadas de inoculación previstas en el interior provincial, inmunizándose con la primera dosis a los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores.

Así, el operativo llegó en simultáneo a las localidades de Pirané, El Corralito, Estero Grande, Loma Senés, La Disciplina, El Palmar, Pilagá Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos, Gran Guardia y Loma del Quebranto.

En total, 17 escuelas funcionaron como centros vacunatorios, desde las 7 y hasta las 13 horas, donde los equipos de salud del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, con voluntarios por la salud y la vida, registradores, personal de seguridad y la colaboración de los Municipios, hicieron posible que la campaña sea nuevamente todo un éxito.

Además, como en anteriores oportunidades, también se realizó la aplicación de la vacuna en vehículos y a domicilio; esto para aquellas personas sin posibilidades de movilizarse o en situación de postración.

Pirané

El director del Hospital de Pirané, Jorge Andrés Herrera, manifestó su enorme alegría y satisfacción por el nuevo arribo del operativo de inoculación a la localidad, el cual en esta ocasión alcanzó a las clases 1951 a 1960.

En tanto, en las colonias que dependen de esa jurisdicción, la franja etaria correspondía a los años 1960 y anteriores.

No obstante, aclaró: “todos aquellos que por algún problema no asistieron al anterior operativo, también podían acercarse a los centros de vacunación en los padrones que ya fueron informados oportunamente”.

Además, con respecto a la situación epidemiológica, Herrera consideró que “en Pirané no estamos ajenos a la realidad nacional e internacional, tenemos casos positivos por lo que se ha dispuesto un Centro de Asistencia Sanitaria (CAS), donde se atienden los diagnósticos con COVID-19, siendo controlados de manera permanente por el personal de salud”.

Ante esto, enfatizó que si bien “la vacunación es un elemento fundamental” no se debe dejar “de cumplir con las medidas de distanciamiento social, uso del barbijo y el lavado de manos”.

En este punto, reflexionó en la necesidad de “seguir concientizando a la gente” porque “ésta es una enfermedad que a las acciones que llevan adelante las autoridades nacionales y provinciales, también es importante sumar el compromiso de cuidado de la comunidad”.

En la Colonia Loma Senés, Claudio Barrios, uno de los primeros en vacunarse en la EPEP Nº 304, dejó su testimonio: “gradezco a todos los que participaron de esta importante e histórica jornada”.

Evaluó que la misma “estuvo muy bien organizada”, contando que retornaba a su casa con la tranquilidad de saber que ya contaba con la protección de la vacuna.

Felicidad

Asimismo, en la comunidad Potrero Norte, las acciones se llevaron adelante en la EPES Nº 38, teniendo en el padrón a unas 133 adultos mayores, que incluyen tanto a esa comunidad, como a los parajes de Potrero Ñandú, Tres de Mayo, Lote 10, entre otros, según se informó a esta Agencia.

“Es un día muy especial, de una felicidad absoluta la llegada del operativo”, añadió una militante por la salud y la vida al respecto.

Además, en ese centro vacunatorio, las docentes prepararon un marco que decía: “me vacuné”, para que cada uno de los habitantes que asistían tengan un recuerdo fotográfico.

Otro de los testimonios fue el de Manuel de Jesús, de la Colonia Pilagá III, quien dijo: “estoy agradecido y le pido especialmente a la juventud que se cuide, necesitamos de todos para salir adelante de este difícil momento”.

Dinámico

En la localidad de Palo Santo, en tanto, la vacunación tuvo como sede a la EPEP Nº 35 para las clases 1951 a 1960.

Allí, Carlos Salinas dijo que el padrón incluía a unas 700 personas para inocular en la jornada, destacando que “todo marchó muy rápido”.

“Lo estaba esperando hace bastante, sin ningún inconveniente me vacuné, me sorprendió lo ágil y lo dinámico del operativo”, fue el testimonio de una palosanteña tras vacunarse.

Hoy

Hoy en lo que será la tercera jornada de inoculación en el interior, se avanzará con la vacunación a los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá, Tres Marías, Pastoril, San Hilario, Mariano Boedo, El Angelito, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzaingó y Dalmacia.

