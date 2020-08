Covid-19: en Alberdi buscan establecer el trayecto de la joven que dio positivo

Compartir

El doctor Javier Alvarenga, director del Hospital Distrital de Alberdi (Paraguay), en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que están abocados a establecer el trayecto que realizó la joven de 23 años, proveniente de Caacupé, que ingresó a Formosa por un paso clandestino y al ser detectada en nuestra provincia dio positivo a coronavirus.

“Una vez que recibimos la información empezamos a realizar los análisis epidemiológicos, esta persona no es oriunda de Alberdi, es de Caacupé, departamento de Cordillera, vemos que tiene DNI argentino así que es una persona que presumiblemente está radicada en territorio argentino, en Formosa. Corroborando uno de los datos de la ciudadana fuimos a la empresa con la que se trasladó el 25 de agosto desde Asunción hacia Alberdi porque nosotros no tenemos estas restricciones de circulación dentro del territorio como en Formosa, Alberdi pertenece al departamento Ñeembucú donde estamos en fase 4 y Asunción y Ciudad del Este están en fase 2, no hay una restricción en la circulación de ciudadanos dentro del territorio lo que nos dificulta mucho el tema de control de pacientes asintomáticos ya que son lugares donde se han disparado los casos porque ya hay circulación comunitaria. Esta señora vino el día 25 en la única empresa que hace traslados de Alberdi a la capital del país, con las investigaciones que hicimos desde el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del hospital establecimos que ella no llegó a entrar dentro de la ciudad de Alberdi, se bajó antes para pasar (hacia Formosa), por un paso clandestino con lo cual lidiamos todos los días”, explicó el médico.

“Ya estuvimos en contacto con la empresa que la trasladó desde Asunción y nos están por facilitar el video porque también los controlan por videos los choferes, se cumplen todas las medidas de bioseguridad al transportar, todos con tapabocas, los colectivos no vienen llenos, contacto estrecho tampoco hubo pero ya vimos a los choferes y ahora estamos esperando el video para ver los pasajeros que son de Alberdi así tomamos las medidas preventivas necesarias de buscar su aislamiento y el control de síntomas”, dijo.

“Queremos ver si esta mujer tenía como modus operandi esta forma de salir y entrar de Formosa a través de esta vía, únicamente registraríamos esto con la lista de pasajeros ya que los transportes de mediana, corta y larga distancia no están suspendidos, ellos no están autorizados por un dictamen del Ministerio de Salud y del gobierno central, a alzar pasajeros por el camino, es de Asunción a Alberdi y nada más. Los colectivos vienen con asientos intercalados por eso muchas empresas optaron por no hacer ese servicio porque se les depara pérdidas económicas, ahora estamos esperando ver los resultados de ese video para ver los pasajeros que estuvieron en ese día viajando con esta persona”, explicó.

En ese marco, el médico manifestó que para seguir con cero casos en Alberdi “estamos como estrategia de trabajo a los medios de comunicación ya que los paseros por hacer ese trabajo ilegal de llevar personas están en riesgo, quizás ellos son personas jóvenes, saludables, la mayoría son remeros entonces en el eventual caso de que haga algún cuadro positivo va a ser asintomático pero ellos pueden ser portadores y llevar a sus casas por eso estamos entrando en una fuerte estrategia de comunicación de proteger a la familia y saber que eso no deben hacer porque es algo ilegal”.

“En Alberdi no internamos casos sospechosos, sí los positivos pero no hay, el hospital de Alberdi no es catalogado Hospital Covid-19 y en el caso de que tengamos un caso sospechoso que amerite internación se lo deriva al hospital cabecera para nuestro distrito que está en Asunción”, explicó.

De la misma forma Alvarenga aseguró que la joven de 23 años que ingresó a Formosa días atrás, “es ciudadana paraguaya pero tiene radicación en la Argentina, porta también DNI argentino, lo más preocupante es que no sabemos si ella ya se trasladó de esta forma anteriormente porque ahí quiere decir que muchas personas habrán usado esta forma de traslado ilegal”.

“Queremos lograr que los paseros no hagan más este tipo de trabajos y que sobre todo piensen en sus familias, quizás ellos como son personas jóvenes podrían pasar desaparecidos pero pueden llevar la enfermedad a sus casas y ser una problemática para la comunidad. Alberdi es un pueblo que está muy densamente poblado y por uno o dos casos habría que bloquear la ciudad y sería desastroso”, finalizó Alvarenga.