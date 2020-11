COVID-19 en Formosa: sin pacientes internados en terapia intensiva

Compartir

El médico Julián Bibolini, jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad, y miembro del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, celebró que cuatro personas más hayan obtenido su alta médica y que la única paciente en terapia intensiva haya evolucionado y abandonado esa Unidad.

“Actualmente no tenemos ninguna persona en terapia intensiva. La mujer que se encontraba en la Unidad ha evolucionado favorablemente, no requirió más oxígeno y fue trasladada a sala general”, afirmó Bibolini.

En este marco, dijo que “otra buena noticia es que cuatro pacientes más fueron dados de alta”. Se trata de dos mujeres de 20 años y dos varones de 36 y 64 años, que obtuvieron dos resultados negativos consecutivos a coronavirus y no constituyen riesgo para sus familiares ni para la comunidad.

De los 24 casos activos de coronavirus y entre ellos la paciente mencionada, “sólo un caso tiene síntomas leves, los demás están asintomáticos. Lo que no quiere decir que no tengan alguna alteración en el laboratorio o en radiografías y por eso los seguimientos son estrictos”, remarcó el especialista.

Para cerrar, comentó que “resta esperar a que los análisis y estudios de las personas que permanecen internadas nos permitan dar más altas médicas”.

