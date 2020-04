COVID- 19: investigador en inmunología explicó cuidados que deben tener los pacientes oncológicos

Compartir

Linkedin Print

El Dr. Gabriel Rabinovich, investigador en inmunología en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME – CONICET) y de Cáncer con Ciencia de la Fundación Sales consideró que «estamos enfrentando actualmente una pandemia con características inusuales causada por un virus de la familia de los coronavirus llamado SARS COV-2 causante de la enfermedad COVID-19».

Según el especialista, este virus a través de la proteína S se une a receptores de nuestras células liberando al interior su material genético y utilizando la maquinaria celular para su propio beneficio. «Este virus es capaz de causar infecciones que van desde leves o asintomáticas hasta moderadas y severas. En el caso de infecciones severas es capaz de gatillar una respuesta inflamatoria exacerbada mediado por mediadores como citoquinas o células como macrófagos», dijo Rabinovich.

Si bien se están investigando un gran número de vacunas, todavía no están disponibles, por lo cual lo único que existe para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 es quedarse en casa, respetar el aislamiento físico, lavarse bien las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Limpiar las superficies donde puede estar adherido el virus.

A estas indicaciones, Rabinovich agregó que «estos cuidados tienen que ser maximizados en pacientes que estén sometidos a tratamientos oncológicos cuyo sistema inmune pueda estar más vulnerable. Por ahora tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos, para cuidar a los más vulnerables, fundamentalmente, y para cuidar a los que indefectiblemente tienen que salir de casa para cuidarnos a nosotros».

El tratamiento a seguir, en caso de que se reciba quimioterapia o algún medicamento por vía intravenosa, debe ser consensuado con el médico oncólogo tratante para así no exponer al paciente a posibles contagios y, además, no saturar el sistema de salud que hoy se encuentra concentrado en la atención de posibles pacientes con COVID-19.

El Dr. Gabriel Rabinovich, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, cuenta con el apoyo de Cáncer con Ciencia de Fundación Sales y el CONICET para desarrollar su investigación a Galectina-1. Él y su equipo detectaron que la proteína Galectina-1 se encontraba en un gran número de tumores como melanoma, cáncer de pulmón y cáncer de mama ; y era la responsable de evadir el ataque a la enfermedad que producía el propio sistema inmunológico. Posteriormente se observó que esta misma proteína se encontraba presente en diferentes tipos de cáncer como linfoma Hodgkin, neuroblastoma, cáncer de mama, cáncer de próstata y en algunas enfermedades autoinmunes comportándose de manera disímil.

Su investigación, que recibió reconocimientos a nivel mundial, también sirvió de inspiración para que el equipo de investigación del Hospital del Mar de Barcelona, España, celebrara un convenio mediante el cual se encuentran estudiando la presencia de Galectina-1 en cáncer de páncreas, un tipo de cáncer que hoy no tiene cura.

Cáncer con Ciencia de la Fundación Sales desarrolla activas campañas para obtener donaciones de particulares y empresas que le permiten desarrollar la actividad científica, habiendo superado los 100.000 donantes históricos.