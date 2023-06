CR7 anunció que seguirá en el Al Nassr: el guiño a las estrellas como Messi y Benzema

Luego de terminar su primera temporada en el Al Nassr de Arabia Saudita y pese a no haber conseguido el título, Cristiano Ronaldo confirmó que seguirá en el equipo de Riad al que llegó enero con un contrato anual de 215 millones de dólares (200 millones de euros). El delantero portugués de 38 años lo anunció en una entrevista publicada este jueves y también dejó un guiño para que otros astros internacionales se sumen a esta liga de Medio Oriente.

“La liga es muy buena, pero creo que tenemos muchas, muchas oportunidades para seguir creciendo. La liga es competitiva. Tenemos muy buenos equipos, muy buenos jugadores árabes. Pero necesitan mejorar un poco más la infraestructura. Incluso los árbitros, el sistema VAR. Deberían ser un poco más rápidos. Creo que hay otras pequeñas cosas que necesitan para mejorar”, afirmó en una entrevista publicada por Saudi Pro League.

“Pero estoy feliz aquí, quiero seguir aquí, seguiré aquí. Y, en mi opinión, si continúan haciendo el trabajo que quieren hacer aquí durante los próximos cinco años, creo que la liga saudí puede ser una de las cinco mejores ligas del mundo”, subrayó.

“A veces lleva tiempo, pero si crees y crees en tu objetivo, creo que todo es posible. Esperaba ganar algo este año, pero no lo hicimos. Aunque para el próximo año estoy muy positivo y confiado en que las cosas cambiarán, que iremos de mejor manera. Entonces, creamos eso y trabajemos en eso”, agregó.

En esta temporada el Al Nassr pintó para candidato con la contratación de CR7, pero no pudo lograr el título que se llevó el Al-Ittihad, con cinco puntos de ventaja sobre el conjunto del lusitano.

Sobre sus primeras experiencias en el fútbol saudita sostuvo que “mi expectativa era un poco diferente, para ser honesto, esperaba ganar algo este año, pero no siempre es como pensamos o como queremos, a veces necesitamos pasión, constancia y persistencia para lograr lo mejor. Sigo creyendo que el próximo año mejoraremos mucho, digamos que en los últimos 5 o 6 meses el equipo ha mejorado mucho. Incluso en la propia liga todos los equipos han mejorado”.

Respecto del día a día, contó que “un ejemplo es que en Europa entrenamos más por la mañana, pero aquí entrenamos por la tarde, o por la noche. Y en Ramadán entrenamos a las 10 de la noche. Esto es muy extraño, pero como les digo, estas situaciones son parte de un experiencia, recuerdos. Me gusta vivir estos momentos porque con estas cosas se aprende. Es difícil, pero no es nada que no haya visto antes. Mi experiencia hasta ahora es que los aficionados saudíes realmente aman el fútbol”.

En tanto que tiró un guiño a otras figuras internacionales: “Si vienen grandes jugadores y grandes nombres, jugadores jóvenes, jugadores veteranos… son muy bienvenidos porque si eso sucede, la liga mejorará un poco”.

En sus primeros cinco meses en el Al Nassr, Cristiano disputó 19 partidos, marcó 14 goles y brindó 2 asistencias. El país asiático quiere reforzar su liga como medio de promoción de su postulación para el Mundial de 2030 junto a Egipto y Grecia.

Cabe recordar que Karim Benzema, su ex compañero en el Real Madrid y juntos levantaron cuatro Champions League entre 2014 y 2018. El artillero galo recibió una millonaria propuesta del Al Ittihad, aunque con sus declaraciones buscó despegarse de las versiones. Si esta posibilidad prospera, el Gato se volvería a ver las caras con su ex compañero, pero esta vez como rivales.

Otro que sonó para poder incorporarse es Lionel Messi, que recibió una gran oferta del Al Hilal, pero aún el futuro del crack argentino es una incógnita. La única certeza es que este sábado jugará su último partido en el PSG, según informó el entrenador Christophe Galtier.

