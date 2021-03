Cristiana Sinagra adelantó que Diego Maradona Junior viajará a la Argentina: “Decidió ir a ver la tumba de su padre”

Compartir

Por primera vez tras la muerte de Diego Maradona, Cristiana Sinagra, la madre de Diego Maradona Junior, contó cómo atraviesa su hijo la muerte del astro, ocurrida el último 25 de noviembre. Fue en Intrusos, por América, y a través de un conmovedor audio con Adrián Pallares, conductor del ciclo junto a Rodrigo Lussich, como destinatario.

La mujer que tuvo una relación con el jugador en 1986 y se convirtió en madre seis meses antes de que Claudia Villafañe tuviera a Dalma Maradona, se exculpó por mandar un audio a los periodistas en italiano. Luego agradeció que en el programa siempre tuviera lindas palabras en relación al joven de 34 años, que es futbolista y que en Italia tuvo dos hijos, Diego Matías (2) e India Nicole (1), con su esposa Nunzia Pennino. “Mi hijo siempre ha respetado, amado y ha sido educado con todo amor del mundo. Es un chico excepcional. Yo en este momento no estoy bien a nivel psicológico. Estoy muy abatida. Muy triste. Y prefiero no hablar”, apuntó Cristiana Sinagra antes de declarar en relación a su descendiente, Diego Junior, que recién fue reconocido públicamente por el jugador como su hijo en 2016, cuando vino a participar de Bailando por un sueño.

“Mi gran dolor es cuando siento que tantas personas hablan mal de mi hijo. Te puedo asegurar que la verdad siempre sale a la luz”, agregó. Y detalló Sinagra: “Sufre porque no puede viajar porque en este momento está todo cerrado. Pero decidió ir a ver la tumba del padre”. Entonces, con el tono apesadumbrado, pero con claridad y buscando las palabras correctas, Cristiana reflexionó: “Yo digo: tanto cautiverio, tanta injusticia… Cuando yo pienso que en la vida, todo a su tiempo. Ya verán quien es realmente Diego, mi hijo”.

Hace unos días, Diego Junior, que en Nápoles trabaja en una radio como comentarista del equipo de la ciudad y también dirige a una categoría de una importante escuela de fútbol, recordó las últimas charlas con su papá y además abrió las puertas a la intimidad de la relación con él. “Después que se operó, Jana me hizo una videollamada al día siguiente. Pude charlar, lo vi bien. Me hacía chistes como siempre. Nos reímos mucho. El último chiste fue que le dijo a Jana: ‘Mirá la cabeza que tiene tu hermano’. Guardo en mi corazón las extraordinarias anécdotas y esos momentos que pude compartir con él”, relató en una entrevista radial que conmovió a sus coterráneos, quienes veneran al jugador argentino.

Tras su muerte, el primer hijo de Maradona había escrito en su cuenta de Instagram: “Cuanto fui feliz con vos….ni lo podías imaginar,solo mirándote al lado mío me sentía invencible!!!! Cuánto voy a extrañar este abrazo pà de mi vida vos ni lo podes lejanamente imaginar. Cuanto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli!!”.

En ese mismo posteo, que salió publicado dos días después de la muerte, el velorio y entierro del jugador más grande de todos los tiempos, al que Diego Junior no pudo venir, agregó: “Y mis hijos?? Como harán sin un abuelo tan amoroso??? Te prometo q siempre estarán del lado tuyo, q siempre te defenderán y q inflaran siempre el pecho hablando del abuelo!!! Papá capitán de mi corazón nunca vas a morir porque te amare hasta el último respiro q voy a tener!! Esperame y venime a buscar vos cuando llegara mi hora porque siempre te quise al lado mío porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada! Buen viaje 10 de mi corazón!! Te amo”.

