Cristiano Ronaldo lanzó un dardo contra el Manchester United: «No estoy contento»

Compartir

Linkedin Print

A sus 36 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los mejores futbolistas del planeta y sus números en el Manchester United son asombrosos. Sin embargo, el presente del conjunto inglés no es el ideal y el delantero portugués hizo público su descontento. CR7 hizo un balance de su 2021 en su cuenta de Instagram y emitió un dardo a la hora de referirse a su regreso a los Diablos Rojos, donde es considerado un ídolo.

“2021 está llegando a su fin y estuvo lejos de ser un año fácil, a pesar de mis 47 goles marcados en todas las competiciones. Dos clubes diferentes y cinco entrenadores diferentes. Una fase final de la Euro disputada con mi selección nacional y pendiente una clasificación para la Copa del Mundo 2022. En la Juventus, orgulloso de ganar la Copa de Italia y la Supercopa de Italia, y convertirme en el máximo goleador de la Serie A. Con Portugal, convertirme en el máximo goleador de la Eurocopa también fue un gran logro este año. Y, por supuesto, mi regreso a Old Trafford siempre será uno de los momentos más emblemáticos de mi carrera”, comenzó su relato junto a una foto en la que aparece junto a su pareja, la argentina Georgina Rodríguez, y sus cuatro hijos: Cristiano Ronaldo Jr, Eva María, Alana Martina y Mateo.

A la hora de referirse al conjunto inglés fue contundente. “Pero no estoy contento con lo que estamos haciendo en el United. Ninguno de nosotros está contento, de eso estoy seguro. Sabemos que tenemos que trabajar más duro, jugar mejor y entregar mucho más de lo que estamos entregando en este momento”, afirmó.

Pese a sus 14 goles y 3 asistencias en 20 presentaciones, el United, ya sin Ole Gunnar Solskjær como entrenador (el actual técnico es Ralf Rangnick), figura en la sexta colocación en la Premier League, fuera de los puestos que otorgan un boleto a las competencias internacionales. Además se encuentran en los octavos de final de la Champions League, donde chocarán ante el Atlético Madrid del Cholo Simeone (la ida será el miércoles 23 de febrero en el Wanda Metropolitano, mientras que la vuelta será el martes 15 de marzo, en Old Trafford).

“¡Hagamos de esta Nochevieja un punto de inflexión en la temporada! Abracemos el 2022 con un espíritu superior y una mentalidad más fuerte. ¡Llevémonos más allá, alcancemos las estrellas y coloquemos este club justo donde pertenece! ¡Únase a nosotros, contamos con todos ustedes! ¡Feliz año nuevo y hasta pronto!”, concluyó Cristiano Ronaldo.

Compartir

Linkedin Print