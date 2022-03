Cuadrillas comunales intensifican las tareas de optimización de arterias y limpieza del drenaje urbano

Compartir

Durante la jornada del lunes, cuadrillas pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del Municipio, junto a cooperativistas, se desplegaron en numerosos barrios de la ciudad, dando continuidad al plan de optimización de arterias, higiene integral y limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales.

El programa de tareas de desplegó en los siguientes conglomerados:

San José Obrero

En calles internas del barrio se realizaron acciones de perfilado, limpieza y recolección de residuos no convencionales.

San Juan 2 – Solano Lima

Se llevaron a cabo trabajos de perfilado, relleno y compactación de arterias, limpieza integral y recolección de residuos no convencionales en distintos sectores de ambos conglomerados.

Mariano Moreno

Prosiguen las tareas de desmalezado y limpieza de cunetas de forma manual en la intersección de las calles Laprida y José M. Uriburu.

San Francisco

En sectores internos del barrio tuvieron lugar las acciones de limpieza, recolección de residuos no convencionales y retiro y traslado de escombros.

Villa del Carmen

Cobraron intensidad las tareas de cuneteo con carga directa en inmediaciones del Lote Rural N° 189.

Municipal

Agentes comunales y cooperativistas desarrollaron trabajos de desmalezado y limpieza integral en el canal principal del barrio.

Juan D. Perón

En diferentes puntos del conglomerado tuvieron lugar las acciones de limpieza y cuneteo de manera manual.

El Porvenir

Los equipos de trabajo efectuaron tareas de perfilado de arterias, levantamiento de esquineros y recolección de residuos no convencionales.

Riego de calles

Se intensificaron las tareas de riego en los corredores por donde circula el transporte urbano de pasajeros de los siguientes barrios: San Antonio, Urbanización España, Lisbel Rivira, Divino Niño, Lote 111, Lote 110, San Juan 2 y Solano Lima.

