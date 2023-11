De Mendiguren: «La producción va a ser el eje de la política económica»

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo cuestionó la propuesta de apertura total de las importaciones por parte de Milei. Y recordó que cuando Massa asumió el Ministerio de Economía «trazó un camino de orden fiscal, de refuerzo de reservas y de evitar el default en pesos”.

José Ignacio de Mendiguren afirmó que, en el caso de que el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, sea electo “la producción va a ser el eje de la política económica” y no “la especulación financiera».

“La producción va a ser el eje de la política económica en la Argentina y no la especulación financiera”, subrayó De Mendiguren este sábado en diálogo con Radio Continental y cuestionó, en ese sentido, la propuesta de apertura total de las importaciones por parte del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

“Cuando alguien dice que en dos años la industria cambia o desaparece sin entender que primero hay que hacer varias cosas a nivel macroeconómico y cuando alguien con cierta sonrisa parece que disfrutara diciendo que van a quebrar, indudablemente uno se asusta”, sostuvo el funcionario.

En ese marco, destacó que “entre los espacios políticos, hay un 80% de coincidencia que el país tiene que salir a través de la producción y su fomento, a través de la estabilidad macroeconómica que se logra con crecimiento y, sobre todo, de un fuerte crecimiento de las exportaciones para que salgamos definitivamente de las crisis crónicas que provoca en Argentina la falta de generación de dólares”.

Recordó que cuando Massa asumió el Ministerio de Economía «trazó un camino de orden fiscal, de refuerzo de reservas y de evitar el default en pesos que todo el mundo daba por hecho”.

Respecto de la inflación, señaló que cuando Massa asumió “estaba en el 7,4% y la llevó en noviembre (de 2022) a 4,9%” pero que luego se “desmadró” por el efecto de la sequía y la ausencia de ingreso de divisas.

“Después tuvimos una negociación con el Fondo Monetario Internacional en donde lamentablemente cambió de posición, porque cuando comenzó sabia de la seca e incluso hablaba de una pérdida mayor a la que estimábamos», señaló el funcionario.

Recordó que «nos prometieron que iban a adelantar vencimientos para estabilizar la macroeconomía y reforzar las reservas, no cumplió, y nos pidió una devaluación del 100% con la que Sergio (Massa) no estuvo de acuerdo”.

Enfatizó que “jamás está en la cabeza de Massa una economía con una brecha (cambiaria) de esta naturaleza ni una economía con cepo ni una economía con cinco tipos de cambios” y que el objetivo es salir de estas medidas.

“Hay dos formas para salir de esto. Una es la que probamos muchas veces que es un ajuste y que Argentina no está en condiciones de hacer por un tema social y otra es fomentar el crecimiento y ahora vamos hacia ese camino», aseguró.