Delegada Zonal negó inicio de clases en escuelas rurales de Belgrano y aclaró que se trata de una “apoyatura” para los padres dos veces por semana

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la profesora Nelly Loreto, delegada zonal del Misterio de Educación de Formosa en Villa General Belgrano, cruzó a la profesora Nilda Patiño, secretaria general de Autoconvocados, que afirmó que las clases presenciales se iniciarían ayer en algunos lugares y hoy en otros, todos en zonas rurales de la provincia, sin anuncios públicos ni siquiera en la rueda de prensa del Consejo del COVID-19. En este marco, Loreto sostuvo que se “habló” de una “apoyatura” para los padres dos veces por semana y no del regreso a clases.

“Es totalmente falsa la información que dio a conocer la profesora Nilda Patiño, lo que hicimos en la Delegación Zonal General Belgrano fue una reunión con los directores de las escuelas rurales para hacer acuerdos, dialogar, ver sus inquietudes, ver cómo está la asistencia no presencial a nuestros estudiantes, etc”, aclaró.

Aseveró que “estuvo presente el ministro de Educación de Formosa que escuchó a los directores”.

“En vista de que los padres vengan a la escuela, se les dijo que acudan por lo menos dos veces a la semana para que sean asistidos y ellos puedan ayudar a sus hijos e ir mejorando. En ningún momento se los convocó, porque no hay ningún acuerdo”, añadió.

“Las clases semi-presenciales van a comenzar después de reunirnos con los padres, donde se hará un acuerdo con ellos, los directivos y docentes; además otra cosa que quiero aclarar es que las escuelas están en óptimas condiciones lo único que falta es traer agua potable pero ya hablamos con los Intendentes para que manden los camiones”, expuso la Delegada Zonal.