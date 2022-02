Demoras en la RTO: ya están otorgando turnos para el mes de julio

Compartir

Estos últimos días se observó una larga fila de vehículos para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y hubo quejas de clientes que denunciaron una mala organización y demora a la hora de acudir al lugar. Informaron además que ya están otorgando turnos para el mes de julio, hecho que no sorprende, teniendo en cuenta que muchas de las personas que estaban en el lugar ya habían sacado turno el año pasado.

Cabe señalar que el trámite es requisito indispensable para salir de la provincia y transitar por rutas argentinas. La alta demanda genera una demora de meses para poder asistir al taller ubicado en el barrio República Argentina.

Las personas que se encontraban el viernes en el lugar comentaron que sacaron sus turnos el año pasado.

«En noviembre de 2021 sacamos el turno para traer nuestro vehículos, nos dieron para las 7 de la mañana, pero al llegar nos dijeron que no registraron el turno así que tuvimos que esperar a que nos atiendan», comentó un hombre que estaba en la fila y que había llegado de El Colorado con el fin de realizar el trámite.

Por su lado otra persona contó que «saqué el turno el año pasado y estoy haciendo la fila desde las 7:30 de la mañana, es una barbaridad lo que se tarda».

Aparentemente el trámite se realizaba respetando el horario del turno asignado pero las personas de la fila afirmaron que se estaría avanzando por orden de llegada, lo que perjudicó a muchísimos ciudadanos que debían mantener la calma y esperar.

«Avanza la fila, pasan los autos pero hay mucha gente, además estaban sin sistema y por eso se retrasó bastante», informó una mujer.

«Hace 20 días saqué turno, hay que esperar con paciencia, dar gracias que tenemos vehículo para esperar, no comprendo cómo en una provincia que ya es grande haya un solo taller que realice el trámite con la cantidad de habitantes que hay, no nos queda otra que aguantar hasta que aprendamos a decidir», se quejó otra mujer que se encontraba a la espera.

Es importante resaltar que antes se podía realizar el trámite en dos lugares que se encontraban en el Parque Industrial, era por orden de llegada, habían filas específicas para autos, colectivos y camionetas, pero ahora existe una sola RTO ya que la provincia bloqueó al Parque Industrial.

