Dengue: la cartera de salud provincial insta a los vecinos a colaborar con el descacharrizado

Agentes de la brigada sanitaria y promotores de salud dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, informaron que continúa la labor concerniente a la campaña contra el mosquito transmisor de la enfermedad del Dengue e instan a la comunidad a colaborar dejando ingresar a los brigadistas sanitarios a fumigar, y ayudando con el descacharrizado.

Celeste Cohene y Fabián Ibáñez, agentes de la zona del Distrito 11, comentaron el trabajo de prevención y fumigación que llevan a cabo junto al equipo sanitario, y si bien destacaron la colaboración de los vecinos, afirmaron que es de suma importancia que estén en sus hogares y permitan el ingreso de los brigadistas ya que no todos lo hacen.

Cohene indicó, «seguimos trabajando de manera normal todos los días, no cortó nunca el trabajo, seguimos fumigando casa por casa y lo único que no se está haciendo es el descacharrizado, que queda a cargo del vecino».

«Las chicas pasan y le explican al vecino el trabajo que tienen que hacer y cada vecino tiene que realizar en este proceso de eliminar todos los recipientes que contengan agua», explicó.

Sobre la predisposición de los vecinos en recibir a los promotores y promotoras de salud en sus domicilios, referenció que «la mayoría de los vecinos nos están abriendo, colaboran con nosotros, sin embargo, seguimos teniendo casas renuentes, seguimos teniendo casas cerradas que si llegan a las salas tienen fichas y cuando vamos no se encuentran estas personas -con posibles casos de dengue- en el domicilio», lamentó Cohene.

Por su parte, Ibáñez manifestó que se vela por la seguridad de cada agente, «ante el contexto de coronavirus, nuestro equipo va con la protección adecuada, máscaras y su identificación».

Detalló que una vez en el domicilio, se procede al control focal «que consiste en eliminar todos los focos que puedan contener la larva del mosquito Aedes y se realiza la fumigación».

Colaborar en casa

«Estamos en cuarentena así que más que nunca hay que permanecer en casa, limpiar y eliminar todos los recipientes que puedan contener la larva de este mosquito, que puedan acumular agua hasta las tapitas de gaseosas o envases hay que eliminar, cáscaras de huevo también juntan agua, limpiar las piletas porque estamos encontrando piletas con larvas», cerró.