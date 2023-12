Denunciaron un nuevo y fuerte aumento en los precios de la RTO en Formosa

Desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Formosa, se mostraron preocupados ante un nuevo aumento en los precios de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), esta situación genera preocupación y ante el nuevo escenario ya han efectuado la correspondiente denuncia.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se constató que la Empresa Interfor S.R.L., única habilitada en nuestro territorio para brindar el servicio de RTO a los titulares de vehículos, aplicó para este mes de diciembre, importantes incrementos, por lo que, los valores han quedado de la siguiente manera: * Automóviles de Uso Particular (UP) $23.000,00; * Pick Up y/o Utilitarios Particular/Furgón/Todo Terreno $30.000,00; * Pick Up y/o Utilitario de Carga $36.000,00; * Camión N2 (350-608-DAILY-Etc) $70.000,00; * Camión N3 2 Ejes $70.000,00; * Camión N3 3 Ejes $70.000,00; * Camión N3 4 Ejes $70.000,00; * Acoplado o Semi de 1, 2 o 3 Ejes $70.000,00; * Acoplado o Semi de 4 Ejes $70.000,00; * Minibús $53.000,00; * Ómnibus de 2 Ejes $83.000,00; * Ómnibus de 3 Ejes $83.000,00; * Ómnibus de 4 Ejes $83.000,00; * Ómnibus Urbano $53.000,00; * Taxis/ Remises $20.000,00.

El titular de la defensoría del pueblo, Leonardo Gialluca, señaló que, la validez de las revisiones técnicas obligatorias en la provincia depende en el caso de los vehículos de uso particular de la antigüedad de los mismos, por lo que, de: 0 km a 2 años de antigüedad poseen gracia (se encuentran eximidos); 2 años a 7 años de antigüedad la vigencia es por 2 (dos) años; los mayores de 7 años de antigüedad la vigencia es por tan solo 1 (un) año.

Ahondó diciendo que en el caso de los transportes de carga: de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 20 años de antigüedad la vigencia es por 1 (un) año; los mayores de 20 años de antigüedad la vigencia es por 6 (seis) meses. Para los transportes de pasajeros (remises y taxis): de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 8 años de antigüedad la vigencia es por 1 (un) año; los mayores de 8 años de antigüedad su vigencia es de 6 (seis) meses.