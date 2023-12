Liga Nacional de Básquet: Unión volvió a sonreír tras sumar otro triunfo en la ruta

El tatengue sumó su segundo triunfo en la competencia al ganarle en Mercedes a Comunicaciones por 78 a 71. El local, en tanto, llegó a su séptima caída en fila. Alessio fue el goleador del juego con 25 unidades y Deshields sumó 20 puntos.

En el comienzo del juego los dos equipos estuvieron erráticos. Cuando pudo correr la cancha Unión pasó al frente (9-8) a falta de 4.54. Comu intentó sacar ventaja con Maxwell en la pintura, pero el porcentaje del americano fue muy bajo. Nardini buscó respuestas en entre los suplentes, pero el Tatengue siguió castigando en la pintura y sacó cuatro de ventaja. Thomas y Montes aportaron en el local que no le encontró la vuelta a la defensa de Alessio. Los primeros 10 minutos se fueron con el visitante ganando 20 a 17 con buenos momentos de Moore (9 puntos) y Alessio.

La defensa de Unión siguió siendo muy intensa en los primeros instantes del segundo parcial. Pero pese a esto, el Aurinegro encontró los puntos necesarios para empatarlo en 22. Cuando pudo volver a correr la cancha, el visitante volvió a tomar una diferencia de cuatro (22-26) cuando quedaban 6.32. Nardini cortó el momento del Tatengue y con un triple de Assum el local volvió a acercarse. Comu quedó rápidamente en penalización y cuando tuvo la posibilidad desde la línea la visita no falló. Y aprovechando las ventajas del local que no encontró su línea de juego, Unión se fue al descanso largo ganando 35 a 28. En el que los dos equipos tuvieron un bajísimo porcentaje de efectividad en tiros de cancha, el local 30% y su rival 34%.

En el comienzo del segundo tiempo apareció la efectividad de Deshields en el local que como contrapartida no pudo controlar a Alessio en la pintura (6 puntos hasta allí en el parcial). Así la visita consiguió la máxima (10 puntos) a falta de 6.19. Un triple de Montes más un simple parecieron darle aire para la remontada al local que padeció a Hure que sumó cinco puntos seguidos. Pero la mano de Montes continuó encendida y un par de transiciones rápidas pusieron a Comu nuevamente en juego. A falta de 2.04 la visita ganaba 53 a 49. Otra vez Alessio (21 hasta acá) volvió a aparecer en la pintura y Unión retomó una ventaja que se recortó sobre el final con un triple de Deshields que selló el 55-57 final del tercer parcial.

En el inicio del último capítulo aparecieron los triples en el local y con un ataque rápido dio vuelta la cuestión y pasó a ganar 63 a 59. Ataque por ataque ambos se equivocaron y el juego se hizo dramático. Con 5.07 por jugar Comu ganaba 67 a 66 y sumaba pérdidas. Solo Alessio en la visita las aprovechó y logró poner a su equipo nuevamente al frente por 68 a 67. Un triple de Moore le dio una ventaja de cinco a la visita. Deshields respondió en el local y puso en juego al aurinegro que a falta de 26.8 perdía por tres y tenía el balón en ataque, pero falló en el tiro y tras una falta rápida Moore anotó dos más desde la línea y con un ataque rápido Unión selló el festejado 78 a 71.