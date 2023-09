Desde Causa Popular elogiaron la figura política del Gobernador de Formosa

El dirigente radical y referente de “Causa Provincial” Daniel Esteban Majda se refirió al gesto político que tuvo, Serio Massa, hacia el primer mandatario, y dijo “ello ya no llama la atención, porque hace rato Gildo Insfrán se transformó en un político de influencia nacional”.

“Insfrán es un político a consultar que no solo ha unificado al Frente, sino que, también ha logrado, ser presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista por tercera vez, y, además, es el político de mayor influencia del norte argentino, un verdadero ‘Caudillo federal’”, subrayó.

“Ni ángeles ni diablos, los caudillos fueron hombres de sus provincias que supieron encarnar los sentimientos y las convicciones de sus pueblos y encabezar la lucha contra el avasallamiento de la oligarquía porteña, expresado tanto en sus disposiciones políticas y económicas como en su presencia militar”, definió utilizando términos de un reconocido escritor e historiador argentino.

«A la faceta ‘militar’ la hemos sabido superar por la humanidad de hombres y mujeres que privilegiaron la vida, y bien podríamos reemplazar el término por presencia militante, la misma que se manifiesta en cada inauguración de obras, con: Centros de Salud, de Desarrollo Infantil, Jardines de Infantes, Escuelas de nivel Primario, Secundario, Universidades, energía eléctrica, entre otras tantas más», resaltó Majda.

“Sumado a la presencia infaltable y el discurso del único conductor que el Modelo Formoseño tiene, quizás el Único Caudillo Federal que permanece sobre el vasto territorio argentino», precisó.

“No en vano nuestro candidato a presidente de Unión por la Patria, lo reivindicó con un ‘Gracias Capitán Gildo’, que en verdad viene a poner en valor todo eso, junto a su acertada visión sobre el rol que se deben cumplir en estos momentos históricos de la Argentina”, remarcó al referirse al Gobernador de Formosa.

Dónde, además “hace hincapié en los principios del dogma del cual no puede prescindirse jamás y en ninguna circunstancia; la independencia económica”.

“Sobre todo en relación a organismos que han sido creados para la dominación, como lo son: el FMI y el Banco Mundial, impidiendo a los países tomar decisiones autónomas y estratégicas para el crecimiento y desarrollo”, resumió.

