Desde el bloque de diputados «Floro Bogado» piden un aumento extra del 45% para estatales

El bloque Floro Eleuterio Bogado presentaron un proyecto de recomposición salarial para los empleados públicos de la provincia.

La diputada provincial Gabriela Neme afirmó que junto a Adrián Bogado desde el bloque Floro Eleuterio Bogado, junto a Adrián Bogado, presentamos un proyecto de ley de Recomposición Salarial para el Empleado Público Provincial y Municipal.

Asimismo, indicó que «propusimos un aumento del 45 % que impacte sobre los haberes actuales de todo el personal activo y pasivo de la Administración Estatal, para así poder hacer frente a la caída del poder adquisitivo y salir del atraso salarial que hoy sufren los trabajadores».

Por otra parte aseguró «consideramos que los funcionarios deberán quedar fuera de ese aumento ya no se puede comparar la situación económica de los empleados y jubilados con la de los funcionarios que pueden hacer el esfuerzo de mantener sus sueldos como están sin pasar ningún tipo de necesidad. Después de dos años de pandemia y las constantes internas del gobierno nacional más la falta de crecimiento en la economía local que casi no genera ingresos propios se hace muy difícil para la clase obrera estatal afrontar la inflación que crece día a día». Vamos a seguir reclamando mejoras salariales para el personal estatal de la provincia, municipales y jubilados. “La situación económica del país es crítica y no podemos permitir que el pueblo siga pasando necesidades siendo que supuestamente la Provincia tiene un superávit fiscal. Además, pedimos que este aumento se entienda a monotributistas y cooperativistas ya que estos dos sectores quedan siempre al margen de las recomposiciones salariales», cerró.

