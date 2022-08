«Seguimos sancionando a la empresa Crucero del Sur ante cada incumplimiento que vemos»

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, José Olmedo, director de Transporte y Emergencia de Formosa, se refirió a la situación de Crucero del Sur e indicó que en dos semanas aproximadamente tendrán los resultados de la auditoría que le están realizando; además dejó en claro que desde la Comuna siguen sancionando a la empresa «ante cada incumplimiento que vemos».

«Desde el Municipio nosotros estamos a punto de transferir el subsidio provincial, estamos esperando que ingrese a la cuenta para realizar esa transferencia a la empresa, lo cual es un dinero destinado a parte del pago de salario de los trabajadores entre otras cuestiones», comenzó diciendo.

E indicó que «también estamos esperando los resultados de la auditoria que creemos vamos a tener en 15 días aproximadamente y ahí podremos ver el panorama concreto con un auditor externo».

Al referirse a qué hace la Municipalidad ante los constantes incumplimientos de la empresa respondió: «por lo pronto seguimos sancionando, los incumplimientos se dan no solamente no estando los colectivos ante cada medida de fuerza que plantean los trabajadores, sino también cuando hay atraso, falta de respeto para con los vecinos y vecinas dentro de cada una de las unidades, etc».

Consultado por el fondo de la cuestión, aseveró que: «el tema del subsidio nosotros ya lo veníamos expresando y manifestando desde la Intendencia desde hace tiempo. Es una cuestión que compete exclusivamente al gobierno nacional y obviamente los fondos ya no alcanzan».

«Ahora con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y con todo lo que manifestó a grandes rasgos, creemos que hay un panorama más certero porque también hablaba de una federalización de los subsidios del transporte», indicó esperanzado Olmedo.

«Lo que hizo Massa no fue directamente cortar los subsidios sino tener otra mirada más objetiva desde su punto de vista, diciendo ‘les vamos a subsidiar determinada cantidad de kilowatt y el resto va a tener que pagar la tarifa plena’. En ese sentido, si lo trasladamos a la cuestión del transporte hay una mirada mucho más federal», cerró diciendo.

