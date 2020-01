Desde Gendarmería Nacional destacaron los operativos millonarios realizados en Formosa

Compartir

El comandante Mayor de Gendarmería Nacional en Formosa, Enzo Martín Duarte, jefe de la Agrupación VI, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los operativos millonarios que realizó la fuerza desde comienzos de enero en la provincia al decomisar gran cantidad de marihuana y cigarrillos.

«El primer procedimiento que se hizo en la semana fue en la sección Puerto Velaz donde personal de Gendarmería incautó 3 valijas en un transporte interjurisdiccional, este transporte iba con destino a Buenos Aires, a la terminal de Retiro y allí trabajó el personal de Criminalística y Estudios Forenses y se pudo detectar 60 kilos de marihuana en diferentes panes, 97 panes rectangulares de diferentes tamaños que tenían como destino Buenos Aires, a raíz de eso se procedió a ver quien despachó y la persona no se encontraba presente entonces se realizaron las investigaciones, se puso en conocimiento al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal que ordenó ciertas medidas donde personal de Gendarmería está tratando de ver quien sería la persona que despachó y el origen de las valijas que está en proceso investigativo, fue un proceso importante por la modalidad ya que iba como equipaje de cualquier pasaje común que viaja a cualquier parte del país, está siendo investigado y el personal que intervino hizo el pesaje de la marihuana», explicó.

Asimismo señaló que esta modalidad de enviar equipaje sin tener datos certeros de la persona que lo hace, es muy común. «El monto de esto superó los 6 millones de pesos, la modalidad es por ahí asidua, el personal de los binomios antinarcóticos que trabajan en las bauleras de los micros, también de los transportes de cargas y vehículos particulares son los que pueden detectar, nosotros el año pasado hemos detectado en bolsas comunes en las bauleras casi 30 kilos de clorhidrato de cocaína, otras sustancias de estupefacientes pero con un valor en el mercado ilícito más alto, en este caso de la marihuana ya habíamos detectado en bolsas simuladas en paquetería también en encomienda, simulados en electrodomésticos, y en valijas, bolsos, acondicionados como si fueran cualquier pasajero normal que lleva sus elementos, ropas, simuladas también en un contrabando buscan las alternativas diferentes para tratar de simular y realizar el transporte de marihuana», detalló.

Respecto a la gran incautación de cigarrillos indicó que «eso superó casi el millón y medio de pesos al tratarse de más de 21 cajas que traen 50 cartones de Rodeo, lo hizo el personal del Escuadrón 5 Pirané sobre la Ruta Nacional 81 a la altura del paraje El Corralito, la patrulla fija detectó que un Fiat 1 llevaba esa cantidad de cigarrillos y quedó una persona detenida a disposición del Juzgado Federal y de la Fiscalía Federal de Formosa, se hizo el inventario de todos estos cigarrillos de origen y procedencia extranjera que osciló en más de 1050 cartones, es decir 1500 paquetes de esta marca de cigarrillos. Se incautó el vehículo y el jueves también hubo otro procedimiento que si bien no superó a este, llamó la atención que los ocupantes iban con chicos en el vehículo y tenían simuladas 3 cajas de cigarrillos, casi 150 cartones bien acondicionados y fueron detectados en el control de El Corralito pero como en eso no dio el monto quedó como infracción, se le incautó toda la mercadería, se le hizo el acta de infracción por la ley 22415 a disposición de Aduana, es una modalidad que nunca baja, siempre está en alza tomando todo este derrotero ilícito a través de las rutas nacionales».

En cuánto a qué destino suele tener todo lo transportado por rutas nacionales, en este caso la 81, explicó que «en esos casos hay que ver quiénes son los protagonistas de interés, es decir estas personas que se dedican a esto, a veces tenemos personas que no son oriundas de la provincia de Formosa, que son de Chaco, Santiago del Estero, Corrientes y por decantación sabemos que el destino de transportar esa mercadería son sus provincias de origen, a veces también tenemos ciudadanos de la provincia de Formosa que también son protagonistas y tienen esta red delictual de transportar los cigarrillos a veces en infracción, a veces conociendo el delito porque superan el avalúo que estipula la Administración Nacional de Aduana y el destino es un punto determinado en otra provincia. También a veces cuando hablamos de pocas cantidades como 2 o 3 cajas, a veces es el consumo ilícito en zona rural, en determinadas localidades, podrían venderse en ciertos comercios que esos a veces también se trabaja, se trata de realizar una tarea investigativa por parte del personal, si el mercado es dentro de la provincia o en la jurisdicción nuestra de la Agrupación VI Formosa».