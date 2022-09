Desde hoy se pone en marcha una nueva edición del Mundial Femenino de Vóley

Compartir

Linkedin Print

Este viernes comienza la Copa del Mundo de Países Bajos-Polonia; la Argentina, que integra el Grupo D junto a Brasil, Colombia, Japón, China y República Checa, busca dar la sorpresa.

Este viernes comienza una nueva edición del Mundial de vóleibol femenino, con el enfrentamiento entre Polonia y Croacia, integrantes del grupo B junto a Turquía, República Dominicana, Corea del Sur y Tailandia. El torneo se extenderá hasta el sábado 15 de octubre y será la primera vez que se lleve a cabo en dos sedes al mismo tiempo. La selección argentina debuta este sábado frente a China desde las 9 (hora argentina). Habrá TV por ESPN y su plataforma Star+, que además pasará el resto de los encuentros.

La Argentina no llega como candidata, pero buscará dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda en un grupo con rivales complicados, donde tres de los cinco consiguieron una medalla en alguno de los últimos tres Mundiales (Brasil fue 2° en 2010 y 2014; China fue 2° en 2014 y 3° en 2018; y Japón fue 3° en 2010). El mejor resultado histórico de las Panteras (ni siquiera llevaban este nombre como tal) en una Copa del Mundo fue en Brasil 1960, cuando finalizaron en el octavo lugar.

Las sedes elegidas para esta edición fueron Países Bajos y Polonia, que ya albergó la Copa del Mundo masculina de este año (en conjunto con Eslovenia), torneo en el que Italia se consagró campeón. Será la primera vez de ambos países como anfitriones de la cita ecuménica femenina y, además, también la primera ocasión en que un Mundial femenino se realice en dos lugares diferentes.

En Países Bajos los partidos se disputarán en Arnhem (Estadio GelreDome), Roterdam (Rotterdam Ahoy) y Apeldoorn (Omnisport Apeldoorn); mientras que las ciudades elegidas para los duelos en Polonia son Gliwice (Arena Gliwice), Gdansk (Ergo Arena) y Lodz (Atlas Arena).

En la primera instancia hay cuatro grupos con seis selecciones cada uno. Se enfrentan todos contra todos (cada equipo disputará, como mínimo, cinco partidos en la Copa del Mundo) y los primeros cuatro de cada uno clasifican a la siguiente ronda. Allí se crearán dos zonas nuevas (E y F) de ocho equipos cada una, en la que cada país enfrentará a los rivales que no formaron parte de su grupo en la primera etapa del torneo. Los primeros cuatro de cada zona accederán a los cuartos de final. A partir de ahí, los partidos serán a eliminación directa hasta llegar a la final.

Días y horarios de los partidos de la selección argentina:

Vs. China – Sábado 25 de septiembre – 9 (hora argentina) – ESPN y Star+.

Vs. Brasil – Domingo 26 de septiembre – 13.30 (hora argentina) – ESPN y Star+.

Vs. República Checa – Martes 28 de septiembre – 13 (hora argentina) – ESPN y Star+.

Vs. Colombia – Jueves 30 de septiembre – 13 (hora argentina) – ESPN y Star+.

Vs. Japón – Domingo 2 de octubre – 09.15 (hora argentina) – ESPN y Star+.

El DT Hernán Ferraro dio a conocer a las convocadas de Argentina el pasado 1° de septiembre. El equipo tiene como armadoras a: Victoria Mayer y Sabrina Germanier; opuestas: Erika Mercado y Bianca Cugno; puntas-receptoras: Yamila Nizetich, Daniela Bulaich, Candela Salinas y Lucía Verdier; centrales: Emilce Sosa, Bianca Farriol, Candelaria Herrera y Brenda Graff. Líberos: Tatiana Rizzo (C) y Agostina Pelozo.

Compartir

Linkedin Print