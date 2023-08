Desde la oposición rechazan acusaciones por los saqueos

El tema de los robos en banda que tuvieron lugar en las últimas horas en distintos puntos del país y que desde el Ejecutivo fueron definidos como «no espontáneos» generó réplicas en la oposición, entre ellas la de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y del postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, quienes renovaron sus críticas al Gobierno.

«Necesitamos ya la firmeza de la ley y el orden para salir de este infierno. Conmigo, esto se acaba», publicó Patricia Bullrich en sus redes sociales, retomando la frase que utilizó en el marco de la campaña de cara a las PASO del 13 de agosto para dar a conocer sus propuestas.

En este sentido, planteó que no se puede «ceder ni un milímetro ante los delincuentes», e insistió con que «del caos se sale con orden» y con la idea de que «casi 16 años de kirchnerismo transformaron a la Argentina en un país fuera de control y los resultados están a la vista».

La candidata presidencial de JxC tras participar de un panel organizado por Coninagro, dijo que los robos implican «una sociedad rota, que no ve ninguna autoridad» y pidió «un comando unificado de todas las provincias, con las fuerzas federales, todos en un comité de emergencia».

Desde La Libertad Avanza, en tanto, rechazaron declaraciones de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien denunció la circulación en redes sociales de imágenes «falsas» sobre supuestos robos en comercios de distintas partes del país y destacó que esas reproducciones fueron «publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados» de Javier Milei.

Si bien las investigaciones apuntan a grupos organizados en los intentos de robos que se registraron en las últimas horas, los referentes de La Libertad Avanza buscaron emparentar los hechos con los saqueos que se registraron durante el estallido social de 2001 que derivó con la renuncia de Fernando de la Rúa.

«Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien», escribió Milei en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el intendente de Lanús y candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, reclamó la convocatoria «a un comité de crisis con los intendentes» y continuó con su tono de campaña: «No podemos vivir en el caos, no podemos vivir sin ley. Necesitamos urgente que el gobierno provincial recupere el control ante los saqueos que están sucediendo».

«Necesitamos salir de la pasividad y la negación de manera urgente. Sin orden no hay libertad, ni progreso posible», aseveró el postulante a la gobernación bonaerense.

En tanto, la candidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, rechazó las expresiones de Cerruti y consideró que desde el Gobierno «viven culpando a otros por todas y cada una de las crisis que generaron».

