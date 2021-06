Desde UAL piden aumento del 40% para estatales: “Los salarios están peores que en diciembre”, advirtieron

Compartir

Desde el movimiento “Unión Alfonsinista” piden una recomposición salarial “urgente” para todos los empleados del estado formoseño, “tanto a nivel provincial como municipal, toda vez que la recomposición habida a partir del mes de marzo, no sólo fue insuficiente desde el primer día, sino que ha desaparecido por la inflación galopante de los primeros meses del año”.

En ese sentido, Carlos Toloza aseguró que el 20% de marzo “no existe más, ya que la inflación lo fue apagando día a día y mes a mes, dado que, a ayer, 3 de junio, la inflación ya fue más del 20%”.

Toloza informó que a marzo 2021, cuando el gobernador Insfrán dispuso unilateralmente el incremento salarial del 20,12 y 10 por ciento, para los meses de marzo, julio y setiembre 2021, “los trabajadores estatales de Formosa ya venían con un atraso salarial superior al 40 por ciento, por lo que hoy los estatales provinciales y municipales están no sólo amenazados y arrinconados por el covid19, sino que también en lo salarial y en el poder adquisitivo están degradados y arrinconados por la política salarial del gobernador Insfrán, cuya mezquindad sacó a plena luz el encierro y la cuarentena insensata a que son sometidos todos los formoseños”.

Aseguró que “a ningún empleado estatal le alcanza el sueldo ni para llegar a mitad de mes”, e interpretó que esto “es la causa de tanta credibilidad que tuviera la falsa notica de pago de haberes con aumentos que se viralizó por las redes en toda la provincia, porque el pobre vive de esperanza e ilusiones, cualquier llamita le enciende el día y lo abriga un ratito, aunque después vuelva a la miseria de todos los días, el hambre familiar y la desesperación de “no tener”.

Toloza manifestó que el estado de abandono alimentario que sufre el estatal formoseño, “hace que miles de ellos caigan en las redes de los préstamos mafiosos llamados “gota a gota”, provenientes del lavado de dinero de distintas fuentes, que se otorgan directa e instantáneamente, sin ningún otro requisito que no sean las amenazas y las extorsiones, a la hora de devolución diaria de la cuota pactada de palabra. En el mejor de los casos y endeudados, caen en las manos de las financieras del poder económico formoseño, tal como se observa en las interminables colas frente a las cajas de pago de préstamos de estas organizaciones”.

Toloza dijo que el adelanto de tres o cuatro días en los pagos mensuales que viene practicando el gobierno desde marzo 2021, “no significan ningún alivio sino todo lo contrario, el dinero se termina más pronto. El alivio no consiste en pagar antes un sueldo que de todas formas es insuficiente y de miseria, el alivio, porque ni siquiera se trata de una solución duradera, pasa por un incremento salarial como mínimo del 40% a partir de julio 2021”.

“Lo necesitan con urgencia los trabajadores y sus familias, y también toda la actividad comercial de la provincia, socavada hasta la quiebra por los encierros y restricción de actividades, más la baja del poder adquisitivo de los sueldos estatales. Como dijera el cantante formoseño King Clave, el Gobernador debe bajar del 5° Piso y escuchar los lamentos del pueblo formoseño”, finalizó Toloza su reclamo.

