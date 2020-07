Desesperado pedido de madre que está enferma para que dejen ingresar a su hijo a la Provincia

Compartir

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, Beatriz -madre de un joven formoseño que espera ingresar a la provincia- pidió “consideración” ya que se encuentra con problemas médicos y no cuenta con nadie que la pueda asistir. “Pido que lo dejen pasar para que me pueda asistir, yo no me puedo mover”, sostuvo.

Al relatar la situación de su hijo dijo: “estoy desesperada, el 22 de este mes él llegó de Comodoro Rivadavia a Florencia, que está en el límite con Chaco. Ahí estuvo cuatro noches en la ruta, él está con otro señor y dos chicos más, todos decidieron caminar hasta Resistencia, eso pasó el domingo, luego trataron de llegar hasta Puerto Eva Perón, pero no lo lograron y quedaron a 600 kilómetros. Ahora los llevaron a Resistencia y dicen que los van a mandar para Florencia nuevamente”.

Seguidamente aseveró que su hijo cuenta con la solicitud para ingresar a Formosa, pero “falta que le den el permiso”. “Soy una mamá con problemas médicos, hace 14 días me caí y me rompí la pierna, él es el único que puede andar por mí. No estoy haciendo ningún tratamiento porque no puedo, esta situación impulsó a mi hijo para que venga”, agregó.

“Pido por favor a las autoridades que lo autoricen para ingresar porque lo necesito para que ande por mí, yo estoy en cama. Pido por favor al Gobernador que autorice el ingreso”, insistió la mujer.

Consultada si es que alguna autoridad se comunicó con ella respondió que no y que “por todos los medios intenté tener una respuesta, pero hasta hoy nadie me hizo caso. Solicito por favor que lo autoricen para ingresar”.

“Él hace dos o tres meses gestionó el permiso (3366) pero nadie da respuestas. En Puerto Eva Perón tengo un tío, si lo dejan llegar hasta ahí me quedaré un poco más tranquila también porque sé que por lo menos le van a pasar frazada y un plato de comida”, aseveró.

Por último, indicó Beatriz que “son seres humanos, no los pueden dejar en la ruta pasando frío, lluvia, etc”.