Julio Arroyo aseguró que “no tenemos circulación del virus de la gripe en Formosa”

En el marco de la campaña invernal 2020, el licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, reiteró la importancia de que la población se vacune contra la gripe y el neumococo.

“Estamos en plena campaña de invierno 2020, en la cual se recomienda que las vacunas antigripal y neumococo lleguen a todas las personas que se encuentran dentro de la población con factores de riesgo”, enfatizó el funcionario.

Hizo notar que “estas personas, por la enfermedad que padecen o la edad que tienen, necesitan recibir estas vacunas para evitar las complicaciones que pudieran llegar con este virus en el caso de la gripe y la bacteria en la neumonía por neumococo”.

Consultado sobre quiénes deben aplicarse las dosis puntualizó: “Los niños de seis meses a dos años tienen que vacunarse todos los años con dos dosis si van a recibirlas por primera vez. No requieren indicación médica”.

De igual manera mencionó que “las embarazadas en cualquier momento del embarazo deben vacunarse sí o sí, ya que el objetivo es darle protección a ella, pero fundamentalmente para que el bebé al momento del nacimiento cuente con los anticuerpos que la madre le cedió para estar protegido los primeros meses de vida, teniendo en cuenta que recién a los seis meses recibirá la vacuna”.

“Los mayores de 65 años por su edad avanzada también deben aplicarse la dosis tengan o no un problema de salud de base”, agregó, apuntando que “el personal de salud está obligado por ley a vacunarse contra la gripe todos los años”.

A su vez, “el gran grupo de personas de dos a 64 años con factor de riesgo va a requerir una indicación médica para recibir esta vacuna”, sumó.

Aclaró que “en este momento, ante este contexto de pandemia y de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la indicación médica ya no es requerida en el formato papel, sino que se puede exhibir la foto de la misma, o bien mencionando la enfermedad que se padece y la medicación que se está tomando ya es suficiente para poder acceder a la vacuna antigripal”.

“Aquellas personas de dos a 64 años con cardiopatías crónicas, enfermedades pulmonares y renales crónicas, los diabéticos, las que presenten obesidad, las que se hayan sometido a un trasplante de órganos, con inmuno-supresión ya sea por alguna enfermedad o tratamiento es el gran número de personas a vacunar en todo el territorio provincial”, recalcó el titular de Inmunizaciones.

En ese sentido recomendó que “si aún no lo han hecho es el momento más que oportuno, ya que no tenemos circulación del virus de la gripe en la provincia de Formosa, con lo cual debemos estar correctamente protegidos”.

Hepatitis

En otro orden, el licenciado Julio Arroyo recordó que este 28 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Hepatitis, remarcando que “tenemos dos vacunas contra esta enfermedad en el calendario”.

“La vacuna contra la Hepatitis A la reciben todos los niños cuando cumplen un año de vida y contra la Hepatitis B la recibe el bebé cuando nace y luego a los dos, cuatro, seis y quince meses continúa el esquema con la vacuna pentavalente”, pormenorizó.

Finalmente, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano indicó que “la recomendación desde el 2012 es que todos los habitantes de la Argentina tengan las tres dosis de la hepatitis B, que es una vacuna totalmente inactivada que tiene un porcentaje de efectividad entre el 99 y el 100%. La puede recibir cualquier persona de cualquier edad. El esquema es de tres dosis: hoy la primera, al mes la segunda y a los seis meses la tercera y última en la vida. No tiene efectos adversos ni colaterales, más que un pequeño dolor en el sitio de inyección”.