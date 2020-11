Despedidos se manifestaron frente al PAMI y denunciaron persecución

Compartir

Ayer por la mañana, empleados que fueron despedidos del PAMI se manifestaron frente a la oficina del organismo para pedir su reincorporación ya que aseguran fueron echados sin “motivos” por lo que denuncian persecución política, alegando que entraron a trabajar con el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. En total son 10 los despedidos y aseveraron que habría más trabajadores que están en “una lista negra”, próximos a ser también desvinculados.

En ese marco Gloria Delgado, una de las despedidas, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que “en el PAMI era coordinadora de atención al público, primero no estábamos trabajando por el tema de la pandemia después seguí como empleada y para mi todo normal, de repente cuando voy a ver mi sueldo a fin de mes me aparece una plata que no corresponde a lo que yo percibía, cuando aviso y comunico al instituto no me contestan, recién el 23 de junio me contestaron diciéndome que fui despedida el 13 de marzo, fue una improcedencia absoluta y sin causa justa”.

“Yo era personal de planta permanente, en febrero cumplí 4 años en planta permanente, el telegrama lo recibí el 23 de junio cuando en la indemnización me hablan de que fui despedida en marzo “, denunció.

Asimismo señaló que “como estábamos con el tema de la pandemia no correspondía que vaya a trabajar porque estábamos todos trabajando con medio tiempo, con la mitad de personal, estábamos en todas esas cuestiones, recién el 23 de marzo a la mañana me informan desde el área local que fui despedida, a Buenos Aires envié tres telegramas que jamás me contestaron, cuando encontré la plata depositada mandaba los telegramas para que me dijeran cuál era mi situación laboral”.

Delgado aseveró además que “junto conmigo fue despedido otro muchacho, también otro agente de la agencia de Ibarreta y actualmente a 6 jefes de agencia del interior que primero fueron relevados de sus cargos y quedaron como personal administrativo y aún así, no obstante a eso los despidieron el viernes a todos arbitrariamente, todos estaban en planta permanente, en la misma situación que yo”.

“Esto es persecución política, esto es indiscutible, no hay otro calificativo para lo que ocurrió”, denunció.

De la misma forma señaló que los gremios UPCN y UTI “hicieron las presentaciones pero no pasa nada, desde el gobierno hacen atropello a quien sea sin respetar las instituciones, los del gremio hicieron sus aportes pero jamás fueron escuchados”.

“Hay listas negras, de la gente que está en la UCL que son personales administrativos, también estarían quedando 4 o 5 chicos que están en una famosa lista negra”, indicó.

“Esto me trae recuerdos de la época de la dictadura donde existían las listas negras y todo el mundo tenía que agachar la cabeza y ni siquiera preguntar nada, a ese extremo es el actual gobierno, la democracia fingida que tenemos hace tantos años, es una vergüenza”, expresó.

Asimismo aseguró que “en la gestión anterior nunca hubo ningún tipo de persecución, por el contrario, se fue jerarquizando al personal que cumplía y trabajaba cabalmente, eran jerarquizados lejos de ser perseguidos y despedidos”.

Reconoció además que para poder reclamar por los despidos injustificados, “existen los instrumentos legales y bastantes nos han dado, un despido sin causa justa ya es un argumento muy bueno, pero no podemos dejar pasar lo otro y por eso nos manifestamos, queremos preservar también los puestos de los compañeros que siguen quedando”.

Seguidamente Enrique Rojas, otro empleado despedido de la oficina de capital expresó que “estamos participando como corresponde, evidentemente se ve una intencionalidad política, incluso discriminación política, como que no tenemos derechos laborales por pertenecer o por tener definida alguna ideología”.

“Yo recibí el martes la notificación de despido, estaba en planta permanente, iba a cumplir cinco años ahora, ingresé con la gestión anterior, me sumé a la manifestación porque no podemos hacer oídos sordos, yo soy hombre de trabajo y si bien tengo mi ideología jamás incumplí con mi trabajo, nunca he llegado tarde ni me he retirado antes, a quienes conozco por ahí con otra ideología trataba de atenderlos incluso de la mejor forma para que se sientan bien, para que se entienda que esto tiene que ser así y que no va a haber jamás otra mirada por pensar distinto”, dijo.

