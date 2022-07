Desplazaron a la directora de la Escuela 545 y nombraron a un cuerpo directivo normalizador

Compartir

Tras varias protestas y reclamos de padres de los alumnos de la Escuela Provincia de Educación Primaria N°545 del barrio la Nueva Formosa, finalmente las autoridades ministeriales decidieron el traslado preventivo del cuerpo directivo y nombraron uno normalizador. La decisión se dio luego de otra escena de maltrato de la antigua directora al plantel docente, lo que generó mayor temor y repudio de los padres. «Ni estando sumariada ella dejaba de hostigar ni de hacer las cosas que hacía mal», aseguró una madre al Grupo de Medios TVO.

“Ahora estamos recibiendo cumplimiento a las expectativas que teníamos, la destitución de la directora. Venimos padeciendo esto desde comienzo de año, agotamos todas las instancias correspondientes, presentamos todo, se le hizo a ella un sumario y lo que nosotros pretendíamos era la separación del cargo porque ni estando sumariada ella dejaba de hostigar ni de hacer las cosas que hacía mal; maltrato a docentes, mala educación para con los padres», agregó la madre.

La decisión que adoptaron las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación, se comunicó a los padres en una jornada normal de clases pero con inasistencia de los alumnos por decisión de los padres luego de otro episodio de violencia hacia los docentes, según manifestaron.

«Ayer tuvimos un inconveniente muy grave, las puertas estaban cerradas, la escuela a oscuras, todos los padres afuera escuchando los gritos de ella hacia los docentes. Si actúa de esa manera con sus pares, qué les espera a nuestros hijos, no los podemos dejar, hasta que ella no se fuera no íbamos a traerlos, mañana vuelven a clases normalmente”, contó la madre.

Los gritos que escucharon los padres se debió al trabajo de los docentes una vez finalizado el acto por el Día de la Independencia. «Se mandó un mensaje al grupo de padres para que retiraran a los chicos porque la escuela era un quilombo de griterío con docentes llorando y descompuestos», indicaron.

La decisión de nombrar un cuerpo directivo normalizador fue comunicado a la comunidad educativa por Juan Ignacio Meza, Director de Educación Primaria en momentos en que la directora sumariada se encontraba con custodia policial.

Al respecto Meza informó que «se toma la decisión de efectuar un traslado preventivo del cuerpo de directores y poner en posesión a una directora normalizadora hasta tanto dure la etapa del sumario a efectos de garantizar el normal funcionamiento, la buena convivencia, tanto del plantel docente con la comunidad y fundamentalmente fortalecer el proceso de enseñanza de aprendizaje”.

Por el momento los padres expresaron que volverán a enviar a sus hijos a la escuela para recuperar los días perdidos por este reclamo. Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación aseguraron que «nuestros directores y docentes tienen derecho de defensa, nuestros padres también tienen derecho a ser escuchados, todo sea por el bienestar de nuestros niños». «Las clases siguen normales, la escuela tiene que funcionar administrativamente, pedagógicamente dentro de la normalidad para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje” concluyó Meza.

