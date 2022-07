Clorinda: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Efectivos de la Policía provincial hallaron el cuerpo sin vida de un hombre, en un establecimiento ganadero ubicado en la Ruta Nacional N° 86, a la altura del kilómetro 1386, jurisdicción de Clorinda.

En el lugar se realizaron las actuaciones con personal de la Dirección General de Policía Científica, quienes junto al forense judicial realizaron la extracción de huellas dactilares a fin de proceder a su identificación. Asimismo, el certificado de defunción estableció la causal de muerte “paro cardio respiratorio no traumático”.

Del hecho se tomó conocimiento este lunes último alrededor de las 13 horas cuando efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera de la ciudad de Clorinda, recibieron una llamada que alertó del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona.

De inmediato los uniformados fueron al lugar y se entrevistaron con dos hombres de 43 y 32 años, tratándose del responsable del puesto ganadero y el capataz, quienes guiaron al personal policial hasta el lugar donde se hallaba el cuerpo, distante a unos 2 kilómetros, en la parte interna del campo ganadero.

Allí se constató la existencia del cuerpo sin vida de un hombre, de edad avanzada y se informó lo sucedido inmediatamente a la magistratura interviniente de la Segunda Circunscripción judicial.

También trabajaron personal de la Dirección de Policía Científica, quienes documentaron el cuerpo y el escenario del hecho, informando que no observaron en su cuerpo ningún signo de herida o defensa.

Al verificar los bolsillos de las prendas de vestir se halló dinero en efectivo, no encontrándose en su poder ninguna otra pertenencia ni identificación.

Alrededor de las 14:30 horas el cuerpo del occiso fue trasladado hasta la morgue del nosocomio local, donde la forense judicial efectuó la necropsia, informando que no se halló en él signos de violencia o agresión, expidiendo este martes

el certificado de defunción, informando causal de muerte “PARO CARDIO RESPIRATORIO NO TRAUMATICO”.

Efectivos de la Dirección de Policía Científica y forense judicial realizaron la extracción de huellas dactilares, a fin de identificar a la víctima.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp