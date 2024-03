Detuvieron a los dos futbolistas de la Reserva de Godoy Cruz acusados de violar a una joven

Julián Encina Antequera (19) y Exequiel Rodrigo Alexis Tejada (18) son dos futbolistas de la Reserva de Godoy Cruz de Mendoza que el 22 de noviembre de 2023 habían sido imputados del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado luego de que una joven de 21 años denunciara que ambos la violaron, pero fueron liberados bajo fianza. Cuatro meses después, la Justicia dispuso la detención, a pedido de la víctima, porque burlaron las condiciones que les habían impuesto y, sobre todo, porque la pericia de ADN dio positivo, según pudo saber Infobae.

La noticia del arresto se conoció este lunes, pero los futbolistas fueron apresados el viernes pasado a última hora. Desde entonces, uno de ellos fue alojado en una comisaría de la localidad de Guaymallén y el otro, en un Centro Transitorio de Detención de la Ciudad de Mendoza, comentaron fuentes del caso a este medio.

Ambos deportistas oriundos de San Rafael, y que eran titulares en la Reserva del Tomba, permanecían desde noviembre en libertad, ya que desde la Fiscalía de Delitos contra la integridad Sexual, a cargo de Darío Nora, se les permitió pagar una fianza de $1.500.000.

También a ambos les ordenó la prohibición de contacto con la víctima y se les negó la posibilidad de salir de la provincia, salvo previa autorización para jugar con el club. No pueden dejar el país mientras estén vinculados al proceso judicial. “Además, debían fijar domicilio y lo hicieron en San Rafael”, ampliaron las fuentes del caso.

Pese a que el resultado del ADN había dado positivo, los futbolistas siguieron en libertad un tiempo. Sin embargo, el abogado de la víctima, Pablo Cazaban, se presentó ante las autoridades para denunciar que ambos habían incumplido una de las condiciones para no estar presos.

“Vivían en la Ciudad de Mendoza, donde se entrenaban con el club y no en San Rafael como habían prometido tras la fianza; no demostraron nunca el arraigo laboral y se sumaron riesgos procesales al hallar el material genético de ambos en el cuerpo y en las prendas de la denunciante”, explicó Cazaban a este medio.

Por todo ello, la Justicia ordenó revocarles la libertad y ahora aguardan que los destinen a una penitenciaría.

El caso

Según consta en la denuncia, todo ocurrió el pasado 20 de octubre, alrededor de las 6. La víctima y una amiga estaban en un boliche de la ciudad de Mendoza de la avenida San Martín, Wish. “Allí también había un grupo de futbolistas de Godoy Cruz entre los que estaban los ahora imputados”, dijeron las fuentes del caso.

Las chicas dejaron el local bailable en busca del auto de la amiga de la víctima, que estaba estacionado a una cuadra del lugar, sobre la calle 9 de Julio, paralela a la avenida San Martín. Tomaron un pasaje y ahí se encontraron con los dos imputados.

“Se pusieron a charlar, pero la otra joven se tenía que ir. La víctima debía ir a trabajar, ya que se desempeña en el rubro gastronómico, y tenía que cambiarse. Fueron ellos los que le ofrecieron ir al departamento, que quedaba justo enfrente, para que estuviera más cómodo, pero como ellas desconfiaban, intercambiaron las redes sociales”, describieron.

La víctima fue con los dos jóvenes al departamento que les dio el club para que vivan, ubicado en calle 9 de Julio al 300. “La atacaron no bien entró al cuarto a cambiarse. Primero uno, luego el otro”, dijeron. El primer agresor se fue del lugar tras el ataque, el otro la dejó ir después de abusar de ella, según los dichos de la joven a la Policía.

“No bien salió del departamento, se fue a su trabajo y contó lo sucedido. También llamó a su ex pareja para que la acompañe. “De allí fue a hacer la denuncia. Luego, fue atendida en el hospital, donde además de la profilaxis, tomaron muestras de su cuerpo y de su ropa interior, que dieron positivo: era semen”, detallaron. Ese material genético dio positivo para ambos acusados luego.