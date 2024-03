Las abogadas del joven detenido tras hacer un gesto a Insfrán niegan la «versión oficial»

Las abogadas de Germán Malkiewiez (27) Agostina Villaggi y Julieta González hablaron con el Grupo de Medios TVO sobre los hechos que involucran al primer mandatario provincial, donde tras desmentir la “versión oficial” confirmaron que muchacho permanece detenido.

Cabe recordar que el caso sucedió el pasado sábado, cuando Malkiewiez circulaba en su motocicleta con un tubo de gas, y al encontrarse con el gobernador Gildo Insfrán en avenida Néstor Kirchner y Trinidad González decidió hacerle un gesto con las manos.

Primero, Villaggi se refirió a la situación actual del joven: “sigue detenido, nosotros en un rato vamos a pasar por el Juzgado N° 6 donde se realizó la presentación de la excarcelación para que le den trámite lo más rápido posible y que German pueda recuperar la libertad”.

Consultada por cuál es la versión del joven, la letrada comentó: “lo que dice German coincide en un 100% con lo que dicen testigos que estuvieron al momento en que ocurrió el hecho”.

“Él se había ido a comprar gas, estaba volviendo a su domicilio cuando sobre la avenida Kirchner frena en el semáforo, dice que delante de él había otra motocicleta con una familia, y que a su costado frena la camioneta de Insfrán que miró de reojo porque le llamó la atención el rodado, se dio cuenta que es el Gobernador y ante la situación de impotencia de ver al mandatario manejando una camioneta lujosa con aire acondicionado, los vidrios cerrados, le generó bronca y lo llevó a realizar un gesto obsceno (fuck you), y que fue solo eso, no gritó nada y tampoco hizo ningún otro gesto de amenaza”, detalló Villaggi y agregó que tras eso continuó su marcha sin imaginar las consecuencias de su gesto.

Y continuó: “es totalmente mentira que se haya puesto delante de la camioneta de Insfrán para hacer zigzag, no hay que olvidar que llevaba una garrafa de 10 kg cargada entre las piernas y sería atentar contra tu propia vida, es peligroso, en ningún momento hizo esa maniobra sino todo lo contrario, fue la camioneta de la custodia del Gobernador la que lo empezó a perseguir e intentar acorralar que lo lleva a él a perder el control de su motocicleta, ante el susto de la persecución, lo que lleva a que en definitiva otro vehículo le termine cerrando el paso. Él no intentó escaparse como dice la versión oficial, no entendía lo que pasaba, nos relató que jamás se imaginó que todo esto era porque le había hecho fuck you al Gobernador”.

“Cuando él frena al costado del cordón porque lo enceraron, la custodia lo bajó de la moto de manera violenta sin mediar palabra, le propina un golpe en el estómago supuestamente para reducirlo, y también un golpe en la espalda. Lo tiraron al piso y obviamente hacen la maniobra que siempre suele hacer la Policía de ponerle la rodilla sobre el cuello, esposarlo de manera violenta”, siguió la abogada. Y añadió “estando en el piso German les pide que no lo violenten, y ellos responden ‘esto no es nada, vas a ver lo que te va a pasar después’. Ahí quedó con mucho miedo, esa noche en la Comisaria no durmió porque pensaba que en la Comisaria iban a entrar a golpearlo”.

“Yo creo que lo que hizo German no justifica en absoluto el proceder de la Policía porque él hizo un gesto obsceno, no fue ninguna amenaza o atentado, ni siquiera impartió insultos, y la versión de la Policía es que él hizo un gesto con la mano de un revolver o pistola”.

A continuación, a Villaggi se le consultó por el estado del joven. “Está angustiado, preocupado, más que nada por su familia. Obviamente que uno después se arrepiente, pero por la consecuencia que conllevó hacer eso. Yo lo tranquilicé y le dije que los que estaban actuando mal en este caso era la Policía y el Gobierno de la provincia que, ante un gesto obsceno de una persona indignada, con bronca, que se expresó de esa manera no pueden reaccionar en lo absoluto como reaccionaron”, dijo.

“El gobernador Insfrán siempre se maneja de esta manera como para ejemplificar, trabaja con el miedo, que es su forma de disciplinar a la sociedad, así que esta es su metodología de tener paralizado al pueblo formoseño y seguir gobernando con mano de hierro como lo hace desde hace tantos años”, cerró la abogada.

“A German lo usan

como un caso ejemplificador

contra la libertad de expresión”

Por su parte, Julieta González aseveró: “desde el domingo que con Agostina Villaggi y Juan Montoya nos acercamos a la Comisaría donde se encuentra preso Germán, acompañamos a su familia que estaba muy asustada porque lo último que supieron de él fue la brutal golpiza que recibió y cómo se lo llevaron. Nunca les notificó de la detención, si no fuera por las redes todavía andarían recorriendo hospitales y comisarias para dar con él”.

“El testimonio de Germán dista mucho de lo que dice el parte oficial. Lo de German fue un exabrupto en una situación de conmoción, jamás tuvo la intención de ofender, mucho menos de agredir a nadie. Nunca se imaginó lo que iba a pasar. Por eso siguió su marcha tras el semáforo”, expresó.

La abogada adelantó que el accionar de los custodios del gobernador puso en peligro la vida de terceros y que están trabajando en las denuncias: “Lo persiguieron en plena avenida como si fuera un delincuente, le cruzaron las camionetas y casi se llevan puesto un auto donde iba una familia, lo redujeron a los golpes hasta desmayarlo. Ellos actuaron con desprecio total hacia la vida y la seguridad de terceros”.

Sobre la situación procesal del joven, González informó que el joven está denunciado por amenaza, atentado y atentado contra la autoridad a través de la carátula provisoria de la Policía, a la espera de que el juez Caballero del Juzgado N° 6 resuelva el pedido de excarcelación que se formalizó ayer. «Por la categoría del delito debería recuperar la libertad de inmediato. Esperamos que sea hoy. Hicimos la presentación de excarcelación ayer. hoy debería tener despacho del juez”.

Julieta González arremetió contra el gobernador Gildo Insfrán y lo acusó de ser un “dictador” que “lo primero que perdió” fue la tolerancia propia de todo sistema democrático. “Está claro que a German lo usan como un caso ejemplificador contra la libertad de expresión, para que nadie más se atreva a expresarse en la vía pública con gestos que no sean de reverencia y alabanzas como si fuera magnánimo”.

“Me llena de orgullo representar a un joven emprendedor y tan valiente como Germán. Un pibe que le hace frente a la dura realidad que atormenta a muchos jóvenes en nuestra provincia, que no se doblega. Ojalá todos lo conocieran. Para mi este caso, lo siento como propio, porque es el de todos los que llevamos como bandera la defensa libertad”, finalizó la abogada.