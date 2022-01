Diego Schwartzman se despidió de Australia temprano y ante un desconocido tenista local

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El argentino no pudo alcanzar la segunda semana de competencia como sí lo hizo en 2018 y 2020, al perder ante el local Christopher O’Connell, quien lo venció por 7-6 (6), 6-4 y 6-4.

Diego Schwartzman, primera raqueta argentina, se despidió en la segunda ronda del Abierto de Australia ante el local Christopher O’Connell, número 175 del mundo, quien lo venció por 7-6 (6), 6-4 y 6-4 en 3 horas y 7 minutos de juego.

El «Peque», decimotercer preclasificado en el primer Grand Slam de la temporada, tuvo una jornada olvidable con un servicio que no le funcionó: 7 dobles faltas y 69% de puntos ganados con su primer saque, lo que le permitió a su rival tomar 4 posibilidades de quiebre en el partido.

En su octava participación en Melbourne, Schwartzman no pudo alcanzar la segunda semana de competencia como sí lo hizo 2018 y 2020. Repitió la actuación de 2017 cuando fue eliminado tras ganar en el debut.

Su despedida fue la séptima de un tenista argentino en el actual Aus Open después Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Federico Coria, Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti.

O’Connell, de 27 años, fue invitado por la organización del torneo y aseguró su mejor performance en torneos «majors», pues nunca había accedido a una tercera ronda, instancia en la que se medirá con el estadounidense Maxime Cressy (70º).

El australiano, cuyo mejor ranking histórico fue el puesto 111 alcanzado en septiembre de 2020, registra una foja de 7 victorias y 15 derrotas en el circuito de la ATP.

Báez cayó ante Tsitsipas y quedó eliminado del Abierto de Australia

El argentino, de 20 años, no pudo con el griego, cuarto del ránking de la ATP, perdió por 7-6(1), 6-7(5), 6-3 y 6-4 y se despidió del primer Grand Slam del año en segunda ronda.

El joven argentino Sebastián Báez, de 20 años, no pudo con Stefanos Tsitsipas a pesar de ofrecerle resistencia al caer por 7-6(1), 6-7(5), 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del Abierto de Australia.

El tenista griego acabó con el sueño de la última esperanza argentina, que debutó en cuadro final de Grand Slam, a pesar de sufrir en los momentos decisivos al acumular un preocupante cuatro de 18 en puntos de rotura.

El porteño alcanzó la segunda ronda tras superar en la primera ronda al español Albert Ramos por 6-4, 4-6, 6-3, 1-6 y 6-2 en lo que fue su primer partido a cinco sets.

El cuarto cabeza de serie accedió a la tercera ronda por cuarto año consecutivo en lo que está siendo su quinta participación.

En siguiente ronda se enfrentará al francés Benoit Paire después de que este se impusiera al búlgaro Grigor Dimitrov por un ajustado 6-4, 6-4, 6-7(4) y 7-6(2).

Compartir

Linkedin Print Whatsapp