Diego Torres interpretó desde Miami una emocionante versión de «Color esperanza»

En un contexto mundial difícil, Diego Torres fue otro de los artistas que mostró su arte a través de una comunicación via skype con el programa de Gerardo Rozín ayer al mediodía. El cantante y actor se encuentra actualmente en Miami, luego de pasar por Colombia donde estaba participando en el jurado de Otro nivel, un reality que se emite por Cadena Caracol, donde participan cantantes profesionales con bandas en vivo.

“Si hay alguien que regala buena onda es Diego Torres”, reconoció Rozín antes de presentar al artista. “Un saludo a todas las gente que no está mirando hoy domingo de pascuas, ¡Felices Pascuas para todos!, en esta cuarentena que nos tiene en nuestras casas, cuidándonos, siendo responsables y tratando de cortar este alto contagio que está teniendo este coronavirus, y esta alarma mundial que nos ha cambiado la vida a todos”, comenzó diciendo el cantautor.

“Menos mal que me agarró acá en Miami, estoy acá con mi familia y tomando los recaudos que todos estamos tomando alrededor del planeta cuidándonos, y deseando de que esta responsabilidad de a poco nos haga volver a una normalidad de una vida que llevábamos tan hermosa con mucha libertades”, expresó el también actor.

Al inicio de su repertorio y a pedido del conductor y su compañera, Jesica Cirio, Torres entonó uno de sus últimos éxitos, “Un poquito tuyo”, que forma parte de una novela que se emitió en México y en los Estados Unidos en horario central. Justamente, la ficción lleva el mismo nombre de la canción.

Diego continuó con “Tratar de estar mejor” y el público desde las redes sociales fueron convirtiendo al argentino en tendencia, ya que por intermedio de mensajes enviados al programa de Telefe comenzó a pedir los temas más reconocidos del cantante, entre ellos “Esa mujer”.

Entre melodía y melodía, Torres dejó un mensaje para todos: “Es una gran oportunidad a través de este programa llegar a mi país, llegar a cada casa, le mando saludos a todos, fuerza y esperanza. Seamos responsables y solidarios, cuidemos muchos a los médicos y a los enfermeros que tanto esfuerzo están dando y acompañemos las medidas que el Gobierno está tomando”.

Para finalizar, el cantante argentino cerró su presentación con Color esperanza, canción que fue lanzada en 2001 y que recién al año siguiente se convirtió en un éxito en todo el continente. “Es tan grande lo que provocó en la gente que emociona cada vez que la canto. Nunca lo imaginamos y es mágico lo que pasa. La gente lo utiliza como un himno en momentos difíciles alrededor del mundo, eso me emociona mucho”.